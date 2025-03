Muere Jodi Vance, fisicoculturista de 20 años, por deshidratación: ‘Ella cometió un error significativo’

Jodi Vance, influencer fitness, murió a los 20 años en Ohio (Estados Unidos), donde asistía al Arnold Sports Festival.

El fallecimiento de la fisicoculturista fue confirmado por su familia en un comunicado de Instagram, donde ella compartía rutinas de salud y ejercicio con sus seguidores.

“Era una persona hermosa por dentro y por fuera y la echaremos de menos cada día. Ha sido repentino e inesperado. Por favor, den a su familia tiempo para asimilar esta pérdida en paz”, escribieron sus familiares.

Jodi Vance murió a los 20 años (Foto: @jodi.vance.fit).

¿De qué murió Jodi Vance?

En el comunicado se explica que Jodi Vance murió el pasado 27 de febrero en la tarde a causa de un paro cardiaco: “Su corazón se detuvo debido a complicaciones de deshidratación severa. A pesar de todos los esfuerzos del hospital, no pudieron reanimarla... Si alguien se queda con algo de esto, por favor, ponga su salud en primer lugar”.

De acuerdo con TMZ, Vance se sintió mal tras asistir a una competencia del Arnold Sports Festival, un campeonato con alrededor de 22 mil atletas que compiten en más de 80 deportes y eventos.

Jodi Vance murió tras presentar deshidratación severa. (Foto: @jodi.vance.fit).

Ella no competía, sino que había ido como coach de otros atletas. Tras presentar malestares, fue llevada al hospital Grant Medical, donde murió más tarde.

¿Qué le pasó a Jodi Vance? El uso de diuréticos la puso en riesgo

Justin Mihaly, entrenador de Jodi, dijo en un video de Instagram que ella no había participado en competencias de fisicoculturismo en los últimos meses y su salud se había vuelto preocupante recientemente:

“Jodi cometió un error significativo. Eso no fue parte de nuestra responsabilidad compartida, no debe tomarse a la ligera. Queremos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Y cuando Jenny (madre de Jodi) considere que es el momento adecuado, compartiremos más acciones de defensa y acción en torno a esto”.

El entrenador explicó que su pupila puso en riesgo su salud: “Jody utilizó dos sustancias extremadamente peligrosas para mejorar su físico, supongo que solo para la Arnold Expo. Sin mi conocimiento, mi aprobación, sin el conocimiento de la familia, su aprobación, pero Jodi no se estaba preparando para Arnold. Ella no estaba en la semana pico. Así que no hay razón para que estuviera deshidratada. Jody compitió en diciembre. Jody quería competir en Battle Texas este año. No era un plan oficial. Era un objetivo al que aspirar".

Su coach también mencionó que la fisicoculturista presentó un nivel de potasio de nueve en el hospital, “increíblemente alta”, lo cual sugiere un “diurético ahorrador de potasio se han utilizado... ese diurético combinado con la droga quema de grasa dura que es algo que me he convertido en un defensor en contra".

Jodi Vance promovía suplementos alimenticios y compartía sus rutinas de ejercicio. (Foto: @jodi.vance.fit).

¿Qué es la deshidratación severa?

Medline Plus explica que la deshidratación pasa si el cuerpo no tiene suficiente agua y líquidos, puede ser leve, moderada o grave, de acuerdo con la cantidad de líquido corporal perdido sin que se reponga.

“La deshidratación grave es una emergencia que pone la vida en peligro”, destaca dicho sitio de salud, y si no se trata puede causar muerte, daño cerebral permanente o convulsiones.

Una persona con deshidratación grave puede presentar síntomas como orina muy amarilla o ámbar, piel seca, confusión, mareos, latidos rápidos, ojos hundidos, inconsciencia o delirio.

Jodi Vance mostraba sus rutinas en sus redes sociales. (Foto: @jodi.vance.fit).

¿Quién fue Jodi Vance?

Jodi Vance nació en Texas (Estados Unidos), compartía contenido fitness en sus redes sociales: en Instagram tenía 8 mil 600 seguidores y en Tik Tok, donde mostraba sus rutinas en el gimnasio, la seguían 8 mil 200 usuarios.

La influencer promovía suplementos alimenticios de la empresa Eminent Nutrition, la cual le dedicó un mensaje de pésame en su Instagram:

“Hoy rendimos homenaje a Jodi Vance. Estamos orgullosos de haberla llamado Atleta Eminente de la Nutrición. ¡Qué alma tan increíble, única y hermosa era Jodi! Jodi fue atleta, entrenadora, mentora, amiga y luz para tantos. ¡Jodi inspiró a todo el mundo! Uno de nuestros recuerdos favoritos es ver la pasión y el amor que Jodi derramaba en los demás. La energía contagiosa y el amor de Jodi era algo que todos podemos apreciar y recordar".

Hace unos mses, Vance fue tercera en la división de Women’s Physique de la 2024 NPC Battle of Texas.

“A un campeón no se le mide por sus victorias, sino por su valor para levantarse cada vez que cae. No se trata de cuántas veces te derriba la vida, sino de levantarse, seguir adelante y negarse a rendirse. La verdadera grandeza se forja en la resistencia, no solo en la victoria”, escribió en una de sus últimas publicaciones en Instagram.