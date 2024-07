Final de ‘MasterChef Celebrity’ 2024: ¿Ferka y Jorge Losa reaparecen más enamorados que nunca?

La final de MasterChef Celebrity 2024 tuvo de todo y hasta un romántico momento protagonizado por Ferka, quien recibió a Jorge Losa con tremendo beso captado por las cámaras del reality de cocina y para sorpresa de todos los seguidores de los famosos, pero, ¿qué no habían terminado su relación?

Cómo olvidar el romance que comenzó entre los exhabitantes de La Casa de los Famosos México 2023, quienes derramaban miel en cada rincón de la casa, incluso, cuando Ferka fue eliminada y ‘Jorgito’ aprovechó para componerle una canción.

Pero el tiempo pasó y, al parecer, la relación que iba viento en popa terminó o, al menos, así lo confirmó el actor, Jorge Losa, el pasado mes de mayo y antes de partir a Turquía para su participación en la producción de La Isla.

Ferka y Jorge Losa aparecieron juntos en la final de 'MasterChef Celebrity'. (Foto: Captura de pantalla Instagram @masterchefmx).

Jorge y Ferka juntos en la final de ‘MasterChef Celebrity’

A punto de arrancar con el reto final de MasterChef, los tres finalistas del programa recibieron la visita de sus familias y seres queridos, quienes les inyectaron una dosis extra de ánimo y confianza antes de empezar a cocinar; fue en este momento cuando Ferka vio a Jorge y ambos se abrazaron para besarse.

Tal y como lo mostraron los actores el domingo pasado, su amor parece que solo tuvo una pausa por cuestiones laborales, pues María Fernanda Quiroz, más conocida como Ferka, aprovechó sus comentarios finales en MasterChef para describirlo como un hombre que siempre la ha apoyado.

“Es gran hombre, me apoya, me ama, es un hombre que nunca me ha cortado las alas”, dijo frente a la cámara del reality.

Pese a todo el romanticismo, ninguno de los dos actores ha emitido declaraciones sobre un posible regreso o el significado del beso que hubo en la final de la ‘cocina más famosa’.

Los familiares llegaron con los finalistas para apoyarlos durante su cocinada. 😍👏🏼🍽️ ¡Llegó el momento de cocinar! #MasterChefCelebrity



🔴 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 ➡️ https://t.co/OkFhZmlbec pic.twitter.com/ZzvWFXCion — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) July 22, 2024

¿Qué pasó con Ferka y Jorge Losa?

La relación de Ferka y Jorge Losa duró poco más de nueve meses y, después, el actor anunció el rompimiento ‘amistoso’ de su relación debido a que quería enfocarse en su vida personal y proyectos. La noticia sorprendió debido a que, semas atrás, Losa reveló al periodista Gustavo Adolfo Infante que su relación con Ferka estaba más que formalizada, pues viajaron a España a visitar a su madre como una familia, con todo y el hijo de la actriz.

Con la separación confirmada, De Primera Mano obtuvo una confesión de Ferka que insinuó una presunta infidelidad por parte de Jorge con Isis Serrath.

Jorge Losa y 'Ferka' tuvieron una relación de más de nueve meses juntos. (Foto: Instagram / @jorgelosaactor / @ferk_q).

Cabe mencionar que Ferka tiene un hijo con el modelo, Christian Estrada, quien se ha vuelto inmerso en polémicas por supuesta irresponsabilidad paterna, acusaciones que ha sostenido en múltiples ocasiones Jorge Losa.