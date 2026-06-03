¿Qué es el Significant Public Benefit Parole, permiso especial de EU para personas que no tienen visa?

Esto sabemos sobre el permiso que expide EU para ciudadanos sin visa.

El gobierno estadounidense habría supuestamente cancelado las visas de dos gobernadores de México, en medio de una posible investigación contra ellos, según informó el Los Angeles Times este miércoles.

A pesar de la cancelación de visas, ambos gobernadores mexicanos pueden ingresar a Estados Unidos mediante un permiso especial conocido como Significant Public Benefit Parole, o Permiso Humanitario o de Beneficio Público Significativo para Extranjeros, según su traducción en español.

¿Qué es este permiso de Significant Public Benefit Parole?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), las personas que están fuera de EU pueden solicitar un permiso de permanencia temporal en el país, basado en razones humanitarias urgentes o en un beneficio público significativo.

Se trata del Permiso Humanitario o de Beneficio Público Significativo para Extranjeros Fuera de EU.

Las personas que así lo requieran, pueden slicitar un permiso de permanencia temporal (que en inglés se llama parole).

Para hacer una solicitud inicial de permiso de permanencia temporal de beneficio público significativo, las personas deben tener documentos de identidad, así como autorización de empleo o permiso de trabajo, evidencia de estatus de inmigración y el formulario correspondiente, entre otros.

No obstante, en su página oficial, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración destaca que “actualmente estamos recibiendo una cantidad extremadamente alta de solicitudes de permisos de permanencia temporal (parole)”. Es por ello que la autoridad pide a quienes estén interesados y tengan un proceso en curso, que envíen voluntariamente evidencia adicional para su caso y pone a disposición del público una Guía sobre Evidencia para Ciertos Tipos de Solicitudes de Permisos Humanitarios o de Beneficio Público Significativo.

Según la ley de inmigración estadounidense, el Departamento de Seguridad Nacional puede otorgar el permiso a ciertas personas extranjeras con el fin de que puedan ingresar o permanecer en el país de manera temporal, por razones específicas.

La autorización solo es entregada si hay razones humanitarias urgentes o de interés público significativo para la persona que solicita permanecer en EU.

Este permiso se entrega por periodos limitados de tiempo y la persona debe abandonar el país al expirar dicha autorización.

Específicamente el permiso por beneficio público significativo se utiliza para permitir que ciertas personas no ciudadanas estadounidenses comparezcan y participen en procedimientos legales civiles o penales en EU, según el American Immigration Council.