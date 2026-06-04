Escena Proptech Latam 2026

Es el año 5 que en México, las empresas involucradas en generar soluciones para las necesidades del real estate tradicional se reúnen en Proptech Latam.

A lo largo de una semana, emprendedores, inversionistas y empresas de la industria conversan sobre la evolución de este negocio impulsado por la inercia de las tecnologías. Hace un año fue la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), un fenómeno orientado a la consolidación de modelos que pulen soluciones.

Hoy esta tecnología continúa siendo relevante, tanto que este año el ecosistema creció a más de 150 startups mexicanas enfocadas en resolver las necesidades de operación del sector inmobiliario en México.

Y no sólo eso, además del peso que distintos emprendimientos gestados en otros países de la región, éste año una colaboración con Startup México haría factible que conceptos mexicanos inicien la expansión de su huella en América Latina.

Perspectiva y realidad son parte importante del análisis del crecimiento del negocio. Hasta 2025, 10 startups especializadas en soluciones real estate levantaron capital alcanzado casi 50 millones de dólares en el primer semestre de 2025.

El venture capital en América Latina crecía a ritmo de dos dígitos con lo cual las startups recibieron 2 mil 850 millones de dólares en 432 inversiones.

Sin embargo, este año el volumen subió y sólo JLL Spark tiene activo un fondo de financiamiento de emprendimientos tecnológicos por 500 millones de dólares.

En este fondo entran unos 60 emprendimientos integrados a la verticalidad de algunos hub como Nueva York, Europa y diferentes mercados en el mundo, donde México también figura con modelos como Open Space, considerado un unicornio valorado en 1,000 millones de dólares.

Es una evolución que sólo el año pasado, dejó al avance del big data la llegada de la IA como continuidad a una carretera donde surgieron modelos como Kavak, Clip, Clara, Konfío y en la industria destacó el modelo de Flat, relanzado comercialmente como Clau.

Para quienes observan el mercado, es claro también la reducción de las rondas de capital en la región, resultado de una tendencia previa ocurrida entre 2020-2024, lapso que cayeron 72%.

Con todo, el proptech latinoamericano es visto hoy como un gigante fragmentado que opera con problemas similares, pero cada país lo hace con su propia tropicalización.

Si bien, Proptech Latam fundado por Rubén Fratini no es el único esfuerzo en la materia, sí es el que de manera consistente sigue siendo una plataforma de enfoque regional donde siguen acudiendo empresas que viven los primeros ciclos del capital de riesgo.

Lo es porque en este tiempo, verticales como el ConstruTech, Blockchain y la tokenización siguen presentes en empresas y usuarios inmobiliarios más atentos que nunca, a la existencia de soluciones tecnológicas que resuelvan la interacción de consumidores con las empresas que invierten, construyen y generan activos inmobiliarios.

Sólo la tokenización ha hecho factible en mercados como Tulum generar sistemas de inversión democratizados para las nuevas generaciones nacionales e internacionales de compradores.

De igual manera, existen otros segmentos como el financiamiento, la gestión de activos, la administración de propiedades e incluso un evolucionado uso de la IA para entre otras cosas generar planos de propiedades o recorridos virtuales 360 que mejoran la experiencia del cliente.

Sin duda, es una revolución entera cuya huella se amplía ante el evidente cambio generacional entre quienes lideran el real estate en México y la región.