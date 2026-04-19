‘Juego de Voces’ 2026 EN VIVO: Hora, dónde ver e invitados al reality show HOY

El quinto programa de ‘Juego de Voces’ llega con Los Favoritos con tres puntos de ventaja sobre Los Consentidos. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

¡No solo es domingo de Exatlón: México o La Mansión VIP! Entre todos los reality shows que hay este 19 de abril se encuentra uno en donde los mejores cantantes se reúnen para competir entre ellos: se trata de Juego de Voces.

La semana pasada, el programa de televisión —que es conducido por la actriz Angélica Vale— dejó momentos muy especiales, como las canciones que se dedicaron Isabel y Mayte Lascuráin.

Además, durante todo el cuarto episodio de Juego de Voces 2026, la competencia estuvo sumamente reñida, con un empate hasta el duelo final, en donde Los Favoritos llegaron con una ventaja de tres puntos sobre Los Consentidos.

Para la quinta semana, Juego de Voces se viste de gala, debido a que tendrá invitados muy especiales, mientras el equipo de Camila Fernández busca remontar en la competencia.

Esteban Silvas, José Luis Roma, Camila Fernández, Jorge D´Alessio, Mayte Lascurain , Eduardo Suárez, Angélica Vale, Raúl Roma, Alex Fernández, Isabel Lascurain, Walo Silvas y Ernesto D´Alessio son los participantes de 'Juego de Voces' 2026 (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

‘Juego de Voces’ 2026: ¿A qué hora es el reality show HOY?

Los duelos entre hermanos continúan este fin de semana, ya que Juego de Voces vuelve este 19 de abril con un nuevo programa en el que ambos equipos buscan llevarse el voto del público.

Fecha : 19 de abril de 2026

: 19 de abril de 2026 Hora: 9:00 de la noche (tiempo del centro de México)

En caso de que no puedas sintonizar el reality show este domingo, tienes la posibilidad de verlo completo un día después, ya que los episodios se comparten a través de la plataforma de streaming ViX.

¿Dónde ver ‘Juego de Voces’ 2026 EN VIVO?

La transmisión en vivo de Juego de Voces se puede ver a través de la televisión abierta y mediante una plataforma de streaming. Las opciones con las que cuentas son las siguientes:

Canal Las Estrellas (TV abierta)

(TV abierta) ViX Premium (el acceso al contenido requiere de un pago)

Puedes acceder a contenido adicional del programa de televisión a través de las redes sociales de Juego de Voces; además, tienes la opción de consultar las actualizaciones en nuestro sitio web El Financiero Entretenimiento.

María José fue una de las invitadas del tercer programa de 'Juego de Voces' 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

‘Juego de Voces’ 2026: ¿Quiénes son los invitados al reality show?

El programa de televisión ha tenido un sinfín de invitados especiales a lo largo de sus cinco episodios, entre los cuales destacan La Trakalosa de Monterrey, Aleks Syntek y La Original Banda El Limón.

Es así que el programa de este 19 de abril no será la excepción, ya que se reveló que entre los invitados de la noche estarán dos cantantes de música regional muy queridos por el público:

Josi Cuen

Jorge Medina

Hasta ahora se desconoce con quiénes cantarán; sin embargo, su participación le añade un toque especial, ya que la competencia entre Los Favoritos y Los Consentidos está muy reñida tras la semana cuatro.

Los equipos solo tienen una diferencia de tres puntos, por lo cual cada voto del público será vital para marcar distancia.

¿Cuáles son los equipos de ‘Juego de Voces’ 2026?

La nueva temporada lleva por nombre ‘Hermanos y rivales’, pues, tal como lo indica su nombre, los participantes compiten en contra de sus propios hermanos en duelos de canto. Los equipos y concursantes quedaron definidos de esta forma:

El equipo de Los Favoritos está integrado por:

Alex Fernández

Ernesto D’Alessio

Isabel Lascuráin

Raúl Roma

Walo Silvas

Por su parte, Los Consentidos lo conforman: