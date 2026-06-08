Morena, campaña a domicilio

No se trata ya solo de asambleas informativas para combatir la desinformación y las acusaciones de ser un narcogobierno, sino de una campaña “casa por casa” que hace Morena con miles de visitas a los domicilios. Este fin de semana arrancaron sus recorridos por los distritos electorales, en los que mostraron, detalló la propia dirigencia nacional del partido, “datos verificables” de combate a la pobreza, disminución de la inseguridad y los delitos dolosos, más dinero a programas sociales del Bienestar. Y no solo eso, también invitarán a los ciudadanos a “consolidar la organización permanente mediante asambleas y círculos de estudio para concientizar a la ciudadanía casa por casa”.

PAN refuerza su primer círculo

La dirigencia nacional del PAN se prepara y refuerza su estructura y maquinaria interna, de cara a los enormes retos que vienen, según nos cuentan. Para ello, echa mano de sus mejores cuadros y figuras legislativas para acompañar a Jorge Romero en la dirigencia del partido. Es por ello que hoy el diputado federal Federico Döring, vicecoordinador y vocero de la bancada azul en San Lázaro, será presentado en la sede nacional panista para un nuevo cargo partidista. Ya se verá en qué trinchera se ubica ahora.

Lanzan álbum ‘Panini’ de desaparecidos

La fiebre mundialista fue capitalizada por familiares de personas desaparecidas en Jalisco, quienes, haciendo uso de su ingenio y esfuerzo por volver a ver a sus familiares, decidieron crear su álbum ‘Panini’ de desaparecidos. Los rostros de sus familiares fueron plasmados en fichas de búsqueda similares a las populares tarjetas del álbum de jugadores del Mundial 2026. Su objetivo es visibilizar los más de 130 mil casos de desaparición forzada en México. Las fichas fueron pegadas alrededor del FIFA Fan Fest y otros lugares turísticos de Guadalajara, una de las tres sedes en México.

Iztli en la Calzada flotante

Días después de lo prometido, porque dijo que sería en mayo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró su calzada flotante de Tlalpan. Y en el acto la nota la dio su perrito Iztli, quien a los primeros pasos tomó vuelo y corrió a una de las jardineras para hacer sus necesidades. El llamado sentir del pueblo, tan aclamado por la ‘4T’, no se hizo esperar en las redes sociales, pues hubo cuestionamientos en torno a si la morenista –como haría cualquier dueño responsable– recogió las gracias de su perro. Otros más resaltaron que lo llevaba sin correa, contrario al ordenamiento. ¿Debate perruno?

El doble mensaje iraní

Tras el gran revuelo que ha causado la llegada al país de la selección de Irán para el Mundial, el entrenador, Amir Ghalenoei, agradeció al gobierno de México “y a la buena gente de Tijuana”, ciudad donde se concentrarán los jugadores y cuerpo técnico y desde donde se trasladarán –de ida y vuelta– a California y Seattle, Estados Unidos, para jugar sus partidos. “Este equipo lleva dos mensajes al mundo: el primero es un mensaje de dignidad, humanidad, orgullo y fortaleza del pueblo iraní. El segundo es deportivo; esperamos representar de la mejor manera a nuestro país dentro del campo”, señaló el timonel iraní.

Los tacos de Trump en ‘video’ con Sheinbaum

El presidente Donald Trump publicó en su red Truth Social un video elaborado con IA donde aparece con Sheinbaum comiendo tacos y de fondo se escucha una melodía con un estribillo que repite “a donde quiera que vaya todos aman a Donald Trump”. El video se publica en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países, que escalaron la semana pasada luego de que la mandataria mexicana acusó a la ultraderecha estadounidense de emprender una ofensiva injerencista con el fin de influir en las elecciones y el embajador Johnson pidiera no politizar la lucha contra el narcotráfico.