F1 GP de Gran Bretaña EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la otra pelea de los ingleses?

Sergio 'Checo' Pérez arrancará desde la parte baja de la parrilla tras quedar eliminado en la Q1 de la clasificación del GP de Gran Bretaña. (Foto: EFE/ Cadillac F1 Team)

Hoy no hay tiempo para la hora del té. México enfrenta a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México. Diez horas antes, otro grupo de ingleses ya libra su propia batalla, en Silverstone. George Russell persigue a Andrea Kimi Antonelli por el liderato de la Fórmula 1. Sir Lewis Hamilton persigue su décima victoria en el circuito donde ya ganó nueve veces, más que cualquier otro piloto en la historia.

Dos duelos, un mismo día, un mismo rival en común: los ingleses. Uno se resuelve en la cancha del Estadio Ciudad de México. El otro arranca en el asfalto del circuito que en 1950 vio la primera carrera de la historia de la Fórmula 1, construido sobre un antiguo aeródromo de la Real Fuerza Aérea británica.

Gran Premio de Gran Bretaña: Fecha, canal y hora en México

El GP de Gran Bretaña 2026 se corre en el Circuito de Silverstone, en Northamptonshire, Inglaterra, y alcanza su edición 77, la número 60 disputada en ese trazado.

Este apretado fin de semana, que incluyó carrera sprint, culmina este domingo 5 de julio a las 08:00 horas (tiempo central de México). Los aficionados pueden seguir la transmisión por:

F1 TV

Izzi y Sky

Cobertura, minuto a minuto, en El Financiero Deportes

La carrera consta de 52 vueltas para completar 306.2 kilómetros, sobre un trazado de 5,891 metros con 18 curvas, ocho de ellas a la izquierda. Casi el 80% de la vuelta se recorre con el acelerador a fondo, con tramos reconocidos como Woodcote, Copse, Maggotts, Becketts y Chapel.

Parrilla de salida del Gran Premio de Gran Bretaña 2026

La lucha por la pole en Silverstone se definió en los últimos minutos con un intenso duelo entre Ferrari y Mercedes. Oscar Piastri marcó la referencia inicial, pero Charles Leclerc y Lewis Hamilton respondieron de inmediato al intercambiar el liderato.

Cuando parecía que Ferrari tenía el mejor ritmo, Andrea Kimi Antonelli firmó una vuelta perfecta con récord en los tres sectores y finalmente el piloto de Mercedes se quedó con la pole. Sergio “Checo” Pérez volvió a sufrir en la clasificación y quedó eliminado desde la Q1.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Valtteri Bottas (Mercedes) Franco Colapinto (Alpine) Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin)

¿Cómo va el campeonato previo al GP de Silverstone?

19 años. Cinco victorias. Podio en todas las carreras salvo una. El italiano Andrea Kimi Antonelli llega a Silverstone como el líder más joven en la historia de la Fórmula 1, con Mercedes, y con 171 puntos encabeza el Mundial de pilotos, 40 arriba de su compañero George Russell (131), ganador del último Gran Premio de Austria.

Hamilton respira en el cuello del liderato: tercer lugar, a 46 puntos. En Montmeló ganó por primera vez con Ferrari y estiró a 106 su récord histórico de victorias en la categoría.

Kimi Antonelli (Mercedes) — 171 pts George Russell (Mercedes) — 131 pts Lewis Hamilton (Ferrari) — 125 pts Oscar Piastri (McLaren) — 80 pts Lando Norris (McLaren) — 79 pts Charles Leclerc (Ferrari) — 79 pts Max Verstappen (Red Bull Racing) — 73 pts Isack Hadjar (Red Bull Racing) — 42 pts Pierre Gasly (Alpine) — 41 pts Liam Lawson (Racing Bulls) — 30 pts Oliver Bearman (Haas F1 Team) — 18 pts Franco Colapinto (Alpine) — 16 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 14 pts Carlos Sainz (Williams) — 6 pts Alexander Albon (Williams) — 5 pts Esteban Ocon (Haas F1 Team) — 3 pts Gabriel Bortoleto (Audi) — 2 pts Fernando Alonso (Aston Martin) — 1 pt Nico Hülkenberg (Audi) — 0 pts Valtteri Bottas (Cadillac) — 0 pts Sergio Pérez (Cadillac) — 0 pts Lance Stroll (Aston Martin) — 0 pts

En constructores manda Mercedes, con 302 puntos, 98 arriba de Ferrari. McLaren, campeón vigente y ganador del GP de Gran Bretaña 2025 con Lando Norris, es tercero, a 143 puntos del liderato.

Con información de EFE