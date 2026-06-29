¿Habrá megapuente en julio? Este día terminan las clases, según el calendario de la SEP

Conoce cuándo terminan las clases, las fechas clave del calendario de la SEP y cuándo será el regreso a las aulas.

Faltan tan solo unas semanas para el fin de clases del ciclo escolar 2025-2026 para educación básica y por eso también surge la duda sobre si habrá un megapuente antes de las vacaciones de verano.

En tanto, el Gobierno de México emitió un decreto para que se suspendieran las clases el martes 30 de junio por el juego de la Selección Mexicana contra Ecuador.

La medida aplica para todas las escuelas públicas y privadas de nivel preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Mientras que el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por el momento, no detalla sobre un próximo puente o megapuente en las siguientes semanas.

¿Cuándo inician las vacaciones de verano 2026?

Las siguientes fechas importantes indicadas en el calendario escolar de la SEP tanto para estudiantes como maestros, son las siguientes:

El viernes 3 de julio será el registro de calificaciones.

El miércoles 14 de julio será el registro y comunicación de los resultados de la evaluación.

será el registro y comunicación de los resultados de la evaluación. Miércoles 15 de julio es la fecha oficial para el fin del ciclo escolar.

A partir del 15 de julio, según el calendario de la SEP, iniciarán las vacaciones de verano para los alumnos.

De acuerdo con la SEP, el ciclo escolar 2026-2027 iniciará el 31 de agosto de 2026, por lo que los alumnos disfrutarán de poco más de un mes de vacaciones de verano antes de regresar a las aulas.

En mayo, la SEP planteó adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio debido a las altas temperaturas y la celebración del Mundial de Futbol 2026.

Sin embargo, la propuesta generó críticas entre padres de familia, docentes y autoridades educativas, por lo que finalmente fue retirada y se decidió mantener el calendario original.

¿Cuáles serán los siguientes puentes tras las vacaciones de verano?

Por si hacen falta días de descanso tras las vacaciones de verano, los puentes oficiales que implican la suspensión de clases serán en las siguientes fechas:

Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia.

Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos.

Día de Muertos. Lunes 16 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana.

Mientras que para los días que no habrá clases por ‘puentes’ en 2027, están los siguientes:

Lunes 1 de febrero: Día de la Constitución.

Lunes 15 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

Natalicio de Benito Juárez. Miércoles 5 de mayo: Batalla de Puebla.

Además, se suman los viernes de Consejo Técnico Escolar que son los últimos de cada mes en los que se suspenden las clases.