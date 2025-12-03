Agricultores protestan contra Ley de Aguas con caravana de tractores en CDMX: ¿Dónde se manifestan HOY?

Agricultores iniciaron la mañana de este miércoles 3 de diciembre una caravana de tractores rumbo a la Ciudad de México, con el objetivo de protestar contra la Ley de Aguas que será disctutida HOY en San Lázaro.

Sobre la carretera México-Texcoco, cerca de 100 tractores se dirigen a la CDMX para concentrarse en la Cámara de Diputados, donde prevén realizar una manifestación en contra de dicha ley.

Los agricultores provienen de Veracruz, Puebla y Tlaxcala y, hasta el momento, no pretenden bloquear calles, ya que solo buscan circular por las calles de la Ciudad de México para protestar en la Cámara Baja.

Se calcula que los productores circulen por el aeropuerto de la CDMX; sin embargo, advierten que aún no tienen una ruta definida; se contempla que a las 9:30 horas lleguen al punto final del encuentro.

Para este miércoles, los diputados discutirán en comisiones la Ley de Aguas y esta misma noche se pretende votar en el pleno, de acuerdo con información de Ciro Gómez Leyva.

¿Por qué agricultores protestan en CDMX contra la Ley de Aguas?

La reforma al marco jurídico del agua —pendiente desde la derogación de la Ley de Aguas Nacionales ordenada por la Suprema Corte y retrasada durante varios gobiernos— es uno de los componentes de la agenda legislativa prioritaria de la administración de Sheinbaum, junto con los cambios constitucionales en materia energética, judicial y de bienestar.

El sector agropecuario ha expresado preocupación porque una nueva ley afecte concesiones, productividad y seguridad alimentaria.

Por esta razón, el Consejo Nacional Agropecuario subrayó que el nuevo marco legal debe “contener bases sólidas, ser eficaz, equilibrado y de largo plazo, para garantizar el patrimonio de los agricultores y el bienestar para toda la población”.

Asimismo, confió en que el proceso legislativo logre un consenso amplio.

“Confiamos en que, mediante el diálogo, la voluntad de todas las partes y manteniendo el bienestar de México al centro, alcanzaremos una legislación que fortalezca al campo y lo impulse a ser más productivo, justo y sostenible”, indicó.

El organismo también señaló que continuará colaborando con el Gobierno federal “hasta que todas las preocupaciones de los agricultores, ganaderos y la agroindustria queden solucionadas”.

Finalmente, reafirmó su compromiso con el desarrollo del sector, mediante una colaboración “proactiva y responsable en favor de México, del campo y de la soberanía alimentaria”.

La discusión legislativa del nuevo marco jurídico del agua continua, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías recurrentes, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola, que consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo.

Con información de EFE