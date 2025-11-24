Último ‘Sheinbaum fest’ 2025 en el Zócalo de CDMX: ¿Cuándo es y qué sabemos del festejo?

La presidenta Sheinbaum confirmó que habrá un nuevo evento en el Zócalo de la CDMX antes de que termine el año.

¡Habrá nuevo Sheinbaum fest en el Zócalo de la Ciudad de México! La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se prepara un nuevo evento antes de que termine el año y como una forma de celebración.

Será el próximo sábado 6 de diciembre, aunque la mandataria no confirmó todavía la hora en la que se realizará el evento.

“El 6 de diciembre haremos un recuento de cómo ha cambiado el país, de lo que era antes y lo que es ahora, de cómo queremos mantener el rumbo. Hay que seguir avanzando con la transformación”, dijo Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 24 de noviembre.

Desde días antes, la mandataria adelantó la posibilidad de hacer un nuevo evento en el Zócalo de la CDMX debido a que “hay mucho que celebrar”.

¿Por qué habrá un nuevo evento de Sheinbaum en el Zócalo de la CDMX?

El evento se realiza en conmemoración del 1 de diciembre de 2018, que fue cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión.

Claudia Sheinbaum precisó que el ‘Sheinbaum fest’ será para conmemorar que desde hace siete años inició la Cuarta Transformación en México.

Además, destacó que hay temas que se deben celebrar, entre ellos la salida de la pobreza de más de 13 millones de mexicanos, así como las becas, apoyos y otros programas sociales que se entregan a la población.

La mandataria descartó participar en la manifestación que se convoca en redes sociales para expresarle su apoyo y, en cambio, hizo un llamado a concentrarse en el Zócalo para dicho evento.

Así han sido los eventos de Sheinbaum en el Zócalo de la CDMX

El último evento que realizó Sheinbaum en el Zócalo capitalino fue en octubre para celebrar su primer año de gobierno y como primera mujer presidenta de México.

Por esa razón, la mandataria destacó temas como la suspensión de aranceles de Estados Unidos a México, el Plan México, el plan de rescate para Petróleos Mexicanos, los programas del bienestar, entre otros.

Como parte de dicha celebración, la presidenta Sheinbaum estuvo acompañada por la mayor parte de su gabinete, así como gobernadores de distintos estados.

En esta ocasión, Claudia Sheinbaum destacó que en lo que va de su administración se están cumpliendo varios de los 100 puntos a los que se comprometió en su toma de posesión, entre ellos el acceso a viviendas para todos los mexicanos, el rescate de los trenes de pasajeros y también el cambio en la estrategia de seguridad, por mencionar algunos.

Dichos eventos son similares a los que AMLO hacía en el Zócalo capitalino como una forma de “rendir cuentas ante el pueblo” y tener contacto con sus simpatizantes. Además, fueron realizados durante todo su sexenio.