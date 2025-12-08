Ernestina Godoy tiene su primer ‘caso gordo’ en la FGR: ¿De qué va la acusación contra César Duarte?

De acuerdo con la FGR, César Duarte utilizó mecanismos bancarios para introducir en el circuito legal recursos provenientes de las arcas estatales de Chihuahua, con el fin de darles apariencia de legalidad. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Apenas pasaron cinco días de su nombramiento en el Senado y ya pusieron a ‘chambear’ a Ernestina Godoy. Este lunes 8 de diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó del arresto de, César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien había obtenido su libertad condicional en junio de 2024.

La fiscalía indicó que la detención obedeció a una orden de aprehensión federal emitida por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el comunicado de la FGR, compartido por Ernestina Godoy en redes sociales, la orden de aprehensión fue emitida el 16 de mayo de 2024 por un Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.

La acusación se relaciona con un esquema de lavado de dinero en el que César Duarte, como gobernador, habría desviado recursos públicos que luego ocultó en el Sistema Financiero Mexicano.

Según la FGR, el exmandatario de Chihuahua utilizó mecanismos bancarios para introducir en el circuito legal recursos provenientes de las arcas estatales, con el fin de darles apariencia de legalidad.

Esta carpeta de investigación es independiente a las causas penales estatales que el exgobernador ya enfrenta desde su extradición en 2022.

Aunque la orden de aprehensión ya llevaba tiempo emitida, las autoridades mexicanas no podían ejecutarla hasta recibir la autorización del gobierno de Estados Unidos, país que extraditó a César Duarte bajo el principio de especialidad.

Dicha figura establece que una persona extraditada solo puede ser procesada por los delitos por los que fue entregada. Sin embargo, fue hasta este 4 de diciembre de 2025 cuando Estados Unidos concedió formalmente el permiso para procesar a César Duarte por un nuevo delito.

César Duarte fue arrestado en Estados Unidos en junio 2020 y dos años después fue extraditado a México. [Fotografía. Cuartoscuro] (Fotografía Cortesía)

¿Cuál es el historial judicial de César Duarte?

En julio de 2020, César Duarte fue detenido en Miami, Florida, a petición del gobierno de Chihuahua, que lo acusó de peculado y asociación delictuosa. Tras casi dos años de proceso en Estados Unidos, fue extraditado a México y recluido en el penal de Aquiles Serdán.

En 2024, una jueza local modificó la medida cautelar y le concedió a César Duarte la libertad condicional con brazalete electrónico, bajo el argumento de que había vencido el plazo máximo de prisión preventiva sin sentencia.

En junio de 2025, un juez de El Paso, Texas, desechó una denuncia civil contra César Duarte, promovida por el exgobernador Javier Corral, quien lo acusaba de adquirir propiedades en Estados Unidos con recursos públicos.

El fallo, emitido tras cinco años de investigaciones del FBI, el Departamento del Tesoro y otras agencias federales, determinó que no existía evidencia que acreditara actos de corrupción en territorio estadounidense.

A pesar de ello, el caso civil en Texas no influye en los procesos penales abiertos en México, y la FGR continúa con las investigaciones federales por delitos distintos a los que motivaron su extradición.