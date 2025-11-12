¿Qué tipo de alcohol le encontraron a Javier Duarte en su celda? Así se usa para cocinar

Durante la primera audiencia de Javier Duarte, presuntamente encontraron alcohol, pero de acuerdo con su abogado, era para cocinar. (Foto: Cuartosucro/Shutterstock)

Javier Duarte poseía alcohol dentro de su celda, se informó durante su audiencia para solicitar su liberación anticipada, pero su defensa aseguró que correspondía a uno que se utiliza para cocinar y no a bebidas alcohólicas.

El abogado Pablo Campuzano explicó que el exgobernador de Veracruz no organizaba fiestas en prisión, en cambio, el alcohol que tenía su cliente era uno sólido.

"El testigo leyó que era alcohol (en gel), que a veces usan para cocinar, porque naturalmente ni Javier Duarte ni nadie de los que están privados de la libertad tiene acceso a una estufa o a una cocina. Usan latas de alcohol sólido“, declaró en una entrevista para Ciro Gómez Leyva este 12 de noviembre.

Javier Duarte está próximo a cumplir su sentencia de nueve años en prisión. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Cómo se usa el alcohol sólido como el que presuntamente encontraron en la celda de Duarte?

El alcohol sólido como el que hallaron en la celda de César Duarte, según su abogado, se vende en distintos tamaños en páginas de compra como Amazon y otras tiendas departamentales.

La presentación es en latas de 200 o 250 mililitros, pero también los hay en cubetas que contienen hasta 5 litros.

Ambos se utilizan de diferente manera, porque en el caso de las latas el proceso es abrir el seguro y ponerlo debajo de una parrilla.

El alcohol sólido viene en una especie de gel de color azul o verde y cuando se le aplica fuego se inicia una llama de manera casi inmediata.

De acuerdo con el canal de YouTube Supervivencia: vivir al límite, se utiliza para cocinar alimentos como sopas de verduras, agua para café soluble o para calentar comida y gracias a su portabilidad y eficiencia es un objeto que no debe faltar en kits para acampar o de emergencias.

El alcohol sólido que viene en la cubeta se utiliza para iniciar la llama en una fogata, facilitar que se prenda el carbón o como calefacción en casos de extrema necesidad, inclusive se vende con aroma.

Existen algunos canales de YouTube donde describen los pasos para fabricarlo de manera casera, pero de acuerdo con diferentes sitios que lo venden, se recalca que se debe tener cuidado con su manipulación al ser un producto altamente inflamable.

Para apagar la flama en la lata se debe de deslizar la tapa con precaución y una vez insertada en su sitio la llama se extingue.

El costo por unidad oscila entre $24 MXN y $26 MXN por lata, según los precios que aparecen en páginas de centros comerciales donde está disponible el producto.

¿Por qué detuvieron a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz?

Javier Duarte fue un político mexicano que perteneció al PRI, con el cual llegó a la titularidad del Gobierno de Veracruz.

En 2018 fue detenido y condenado a nueve años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Actualmente, Javier Duarte está preso en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, pero al estar próximo a cumplir su condena, sus abogados defensores solicitaron una liberación anticipada, esto porque Duarte mostró buen comportamiento, no tiene causas penales y participó en programas de reinserción social.