Duarte, la suerte le sonríe

Bien y de buenas está el exgobernador priista de Chihuahua César Duarte Jáquez. Hace una semana la justicia de Estados Unidos falló en su favor en el proceso iniciado por el también exmandatario estatal Javier Corral, en el que lo acusaba de corrupción, lavado de dinero y desvío de recursos para la compra de 50 propiedades en aquel país. Además, ayer se dio a conocer la resolución, también en su favor, de dos juicios fiscales en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No cabe duda que el exmandatario se levanta con el pie derecho.

Alarma a comunidad científica nombramiento para OMS

El nombramiento de Hugo López-Gatell como “representante de México ante la OMS” preocupó a la comunidad científica. La Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México publicó, en un posicionamiento, que ello es una “señal alarmante sobre la falta de compromiso del Estado mexicano con los estándares internacionales de salud pública”. Llamó la atención su señalamiento de que dicho cargo es “inexistente dentro del esquema formal de representación diplomática de México en el exterior”. Julio Frenk, exsecretario de Salud, consideró que la encomienda “pone en riesgo la protección de la salud ante futuras pandemias y la reputación internacional de México”.

Plática con el “adversario”

En la sesión del Senado que concretó la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Ajá, la del 1 de julio, y séptimo aniversario del triunfo electoral de la ‘4T’, el senador Alejandro Esquer, quien fuera la sombra del mismísimo López Obrador, anduvo muy conversador y sonriente. ¿Adivinen con quién?... ¡Con Ricardo Anaya! Sí, el apodado por AMLO como “Ricky, riquín, canallín”. Resulta extraño no sólo por el panista, sino porque el morenista tiene un carácter demasiado serio.

Noroñitas en el Centro

Hablando de la ‘4T’, ya hemos platicado aquí de la gran parafernalia de productos que genera. Ahora por las calles del Centro Histórico también venden Noroñitas parlantes. Lo cierto es que el muñeco ni se parece al presidente del Senado, ni siquiera tomaron en cuenta que ya luce canas y tampoco dice su clásica frase de “larga vida”. En síntesis, está mal hecho y ni gracioso es. Así que para caricaturizar a Gerardo Fernández Noroña, nada como la clásica imagen, de la que hasta él mismo se mofa, del Changoleón.

Hay mil 200 juicios políticos “atorados”

Fuerte fue ayer la queja pública del presidente de la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, Hugo Eric Flores, de Morena, por los burocráticos procesos legislativos para los juicios políticos. “Me la he pasado diciendo: mil 200 casos atorados, por cierto, ya muchos prescritos. Pero tiene que sesionar la Subcomisión de Examen Previo y mientras no sesione, nosotros tenemos las manos atadas. A mí me gustaría que ya los revisáramos”. ¿Lo han presionado a usted, diputado?, se le preguntó. “No, no, no, de ninguna manera, de ninguna manera. La solicitud de nuestro coordinador es apegarnos a derecho”. ¿Y entonces?

TEPJF deja en visto caso de violencia política

La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, tendrá que esperar para que las personas que la acusaron de haber sido impuesta en el cargo por Lorenzo Córdova, expresidente del INE, sean sancionadas por violencia política de género, pues ayer la Sala Superior del TEPJF ordenó un nuevo análisis. Llama la atención que en un caso similar, en el que una ciudadana acusó a una diputada del PT de haber sido impuesta por su esposo, el Tribunal actuó de manera expedita e impuso la sanción ¿justicia selectiva?