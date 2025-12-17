Escepticismo sobre el crecimiento de México

La actividad económica en México se mantuvo débil en la parte final del año, después de que el INEGI revisara a la baja los datos de crecimiento previamente anunciados para los trimestres anteriores, sobre todo del periodo abril-junio.

De ahí que la expectativa de los analistas encuestados por el Banco de México en diciembre anticipa un crecimiento del PIB de 0.4 por ciento en 2025, prácticamente en estancamiento.

Lo preocupante es que la previsión más reciente para 2026 se redujo a un crecimiento de la economía mexicana de 1.2 por ciento –con redondeo de cifras– desde el 1.4 por ciento estimado en noviembre.

El promedio de 1.2 por ciento está marginalmente por debajo del pronóstico de 1.3 por ciento para 2026 que reflejan las más recientes encuestas del IMEF y de Citi, así como la nueva proyección de la Cepal.

Además, los especialistas en economía del sector privado encuestados por Banxico proyectan un crecimiento económico en 2027 de 1.9 por ciento.

Esto quiere decir que el dinamismo de la economía nacional acumularía cuatro años –incluido 2024– por debajo de su crecimiento potencial de 2 por ciento.

BBVA México, el banco más grande en el país, mantiene su pronóstico de crecimiento para 2025 en 0.7 por ciento y anticipa una recuperación gradual para 2026, con un repunte del PIB de 1.2 por ciento.

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, dijo a quien esto escribe que el año entrante “el crecimiento será algo mayor” al que vimos en 2025, fundamentalmente por dos razones:

“La primera es que la política fiscal ya no va a ser tan restrictiva como lo fue este año, cuando hubo un proceso de consolidación fiscal bastante relevante, en el que se redujo el déficit de 5.7 por ciento (del PIB) a 4.3 por ciento; eso implica un esfuerzo fiscal muy relevante y también un viento en contra para el crecimiento. Eso ya no lo vamos a tener el año que viene, pues el déficit si acaso bajará un par de décimas”.

Para el experto, “la segunda razón es que, probablemente, veamos buenas noticias en el proceso de revisión del T-MEC, si todo queda como ahora está ocurriendo y que me parece es lo más probable, en donde México tiene un nivel de proteccionismo frente a Estados Unidos menor al de la absoluta mayoría de países. Creo que eso va a volver a hacer a México un país atractivo para recibir inversión para producir aquí y exportar a Estados Unidos”.

El panorama para los determinantes del crecimiento sigue siendo poco alentador y anticipa que la actividad económica en el país se mantendrá moderada.

Mientras la inversión fija bruta acumula una contracción de 7.3 por ciento anual al cierre de septiembre, el consumo privado pierde impulso y casi no crece, pues está sólo 0.1 por ciento por arriba de 2024.

De acuerdo con BBVA México, la caída en la inversión responde al entorno de prolongada incertidumbre derivado de la reforma judicial implementada, las reformas a la Ley de Amparo, la sugerencia de que casos previamente juzgados pueden reabrirse y a la inquietud sobre la política comercial de Estados Unidos.

Coincide con la encuesta de Banxico, donde se advierte que los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México se asocian con la gobernanza.

“La caída en la inversión, a su vez, explica el mucho menor ritmo en la creación de empleo y esto es lo que explica que el consumo está estancado”, afirma Serrano.

En términos de puestos de trabajo, en noviembre pasado se dieron de alta ante el IMSS 48 mil 595 plazas formales, lo que representa un avance mensual de 0.2 por ciento en la creación de empleos.

En lo que va del año se han generado 599 mil 389 nuevos empleos, esto es, una tasa de crecimiento de 2.7 por ciento, aunque es la creación más baja para un periodo enero-noviembre desde 2020.

Pero en los últimos 12 meses se reporta un incremento de 194 mil 130 puestos de trabajo, que representan una tasa anual de sólo 0.9 por ciento.

Además de que cada año, entre noviembre y diciembre se pierde una cantidad importante de puestos de trabajo, la economía mexicana está lejos de generar empleo formal a la velocidad y cantidad que se requiere para absorber a la población que se integra al mercado laboral.

Todo lo anterior parece no afectar, pues si bien las expectativas de crecimiento para México en 2026 anticipan una recuperación económica moderada, el peso mexicano mantiene su tendencia de apreciación frente al dólar.