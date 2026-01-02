Recibe optimista 2026 la mayoría de los mexicanos: Encuesta EF

El 56 por ciento de los mexicanos describió al 2025 como un año bueno o muy bueno, mientras que 36 por ciento lo calificó como un año malo o muy malo. [Fotografía. Cuartoscuro]

El 72 por ciento de las y los mexicanos considera que el año 2026 será bueno o muy bueno, de acuerdo con una encuesta nacional de El Financiero realizada en diciembre.

Por el contrario, 25 por ciento cree que será un año malo o muy malo, según revela el estudio. Este nivel de optimismo mayoritario contrasta con el sentimiento registrado a finales de 2024, cuando 87 por ciento de mexicanos pensaba que 2025 sería un año bueno o muy bueno.

Expectativas 2026

Perspectivas de año nuevo

El optimismo era todavía más alto un año atrás. Al preguntar cómo considera que fue 2025, 56 por ciento describió al año como bueno o muy bueno, mientras que 36 por ciento lo calificó como un año malo o muy malo.

Según el seguimiento que se ha hecho a esta pregunta desde 2020, el mejor año ha sido 2024, seguido por 2025, ambos con mayorías de más de 50 por ciento que los han descrito como años buenos o muy buenos.

Según el sondeo, las expectativas en economía y en seguridad pública también registraron mayorías de optimismo: en cuanto a la economía del país, 56 por ciento cree que va a mejorar en 2026, frente a 26 por ciento que cree que va a empeorar.

Expectativas en economía

En cuanto a la seguridad pública, 54 por ciento espera una mejoría, frente a 25 por ciento que teme un empeoramiento. El año anterior habían un poco más de optimismo en ambos rubros: 66 y 64 por ciento esperaban una mejora en economía y seguridad, respectivamente.

Expectativas en seguridad

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 800 mexicanos adultos del 10 al 17 de diciembre de 2025. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-3.5 por ciento.