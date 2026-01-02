Recibe optimista 2026 la mayoría de los mexicanos: Encuesta EF

El 72 por ciento de las y los mexicanos considera que el año 2026 será bueno o muy bueno, de acuerdo con una encuesta nacional de El Financiero realizada en diciembre.
Por el contrario, 25 por ciento cree que será un año malo o muy malo, según revela el estudio. Este nivel de optimismo mayoritario contrasta con el sentimiento registrado a finales de 2024, cuando 87 por ciento de mexicanos pensaba que 2025 sería un año bueno o muy bueno.
El optimismo era todavía más alto un año atrás. Al preguntar cómo considera que fue 2025, 56 por ciento describió al año como bueno o muy bueno, mientras que 36 por ciento lo calificó como un año malo o muy malo.
Según el seguimiento que se ha hecho a esta pregunta desde 2020, el mejor año ha sido 2024, seguido por 2025, ambos con mayorías de más de 50 por ciento que los han descrito como años buenos o muy buenos.
Según el sondeo, las expectativas en economía y en seguridad pública también registraron mayorías de optimismo: en cuanto a la economía del país, 56 por ciento cree que va a mejorar en 2026, frente a 26 por ciento que cree que va a empeorar.
En cuanto a la seguridad pública, 54 por ciento espera una mejoría, frente a 25 por ciento que teme un empeoramiento. El año anterior habían un poco más de optimismo en ambos rubros: 66 y 64 por ciento esperaban una mejora en economía y seguridad, respectivamente.
Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 800 mexicanos adultos del 10 al 17 de diciembre de 2025. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-3.5 por ciento.