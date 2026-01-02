Los buenos deseos

Hace algunos años, un colega estadounidense de mi generación publicó un libro en el que argumentaba que la opinión pública de su país tendía a ser conservadora. Ofrecía varios datos muy interesantes para sustentar su descripción.

Con la encuesta que publica hoy El Financiero, habría que preguntarse si la opinión pública mexicana tiende a ser optimista.

Al preguntarle a la gente en el mes de diciembre cómo cree que será el año nuevo, la gran mayoría nos ha dicho que espera que el año sea bueno o muy bueno: el 62 por ciento en plena pandemia, en 2020, y más de 70 por ciento, e incluso más de 80 por ciento, en años subsiguientes.

En diciembre de 2025, 72 por ciento de las personas nos dijo que espera que 2026 sea un buen o muy buen año.

Son buenos deseos, no evaluaciones. Al pedir que califiquen al año que termina, el porcentaje de evaluaciones positivas fue apenas de 5 por ciento en 2020; 33 por ciento en 2021; 44 por ciento en 2022, y 41 por ciento en 2023. Tanto 2020 como 2021 fueron descritos como años malos o muy malos por la mayoría: 80 por ciento en 2020 y 53 por ciento en 2021. Huellas anímicas de la pandemia.

No obstante, 2024 y 2025 obtuvieron notas positivas: 59 y 54 por ciento, respectivamente.

Esas evaluaciones de los años que terminan contrastan con el alto optimismo por los años que comienzan, según revela esta serie de sondeos.

Las y los mexicanos suelen ver con optimismo hacia delante, sin que lo acontecido atrás pese mucho en ello.

Estos datos delinean una sociedad de buenos deseos, cuyas expectativas contrastan con sus evaluaciones.

Incluso, al hacer el cruce de expectativas futuras por evaluaciones pasadas, destaca el hecho de que una buena parte de quienes califican al año anterior como un mal año espera que el próximo sea bueno. Así, sin ninguna contradicción.

Pero, como sería de esperarse, el optimismo no es parejo. La encuesta revela que el optimismo es todavía más alto entre las mujeres, entre los mayores de 50 años, y entre quienes tienen mayor grado de escolaridad.

Los menos optimistas son los hombres, los de edad entre 30 y 49 años y los mexicanos con bajo nivel de escolaridad.

Mirando la encuesta por regiones del país, las regiones centro y norte se muestran más optimistas que el centro-occidente y el sur.

Quizás esto de la pauta para pensar que la seguridad y la economía pudieran tener algo de peso en las expectativas.

La encuesta revela que la opinión pública mexicana también se muestra mayoritariamente optimista en esos rubros particulares.

El 56 por ciento cree que la economía del país va a mejorar este año, mientras que 54 por ciento espera mejoría en seguridad pública.

De nuevo, estas no son evaluaciones, son buenos deseos. Las encuestas de evaluación al gobierno a lo largo del año mostraron evaluaciones mucho más negativas, sobre todo en materia de inseguridad.

Y así, con buenos deseos, la mayoría de las y los mexicanos entramos al nuevo año, un 2026 que trae una lista de pendientes a los que habrá que dar seguimiento y tomarle el pulso a la opinión de la gente.

Se viene el Mundial de futbol, las negociaciones del T-MEC, la discusión de la reforma electoral, los retos de la economía y de seguridad, entre otros asuntos.

Por supuesto, un reto continuo es la relación del gobierno mexicano con Donald Trump.

Los buenos deseos están ahí, pero las evaluaciones claramente contrastan.

Muy feliz 2026.

Y en sintonía con los buenos deseos, permítame desearle a usted un muy feliz año 2026, y agradecerle su lectura de Las Encuestas.