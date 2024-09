Justicia para Verónica Soto: Jóvenes piden que UNAM de título post mortem a estudiante de Enfermería

Mujeres jóvenes del colectivo “Las Siemprevivas” piden justicia para Verónica Soto Hernández, quien fue víctima de feminicidio en 2019, y piden que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expida el Título Profesional de licenciatura en Enfermería y Obstetricia de la estudiante.

La petición es que la universidad pueda expedir el Título de Vero Soto de manera post mortem, luego de que ella concluyera sus estudios pero no pudiera recoger este documento.

Verónica Soto, quien fuera estudiante de Enfermería, fue víctima de feminicidio el 1 de noviembre de 2019, en hechos ocurridos en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

La colectiva señaló que la investigación sobre el feminicidio de Vero Soto ha estado lleno de inconsistencias, faltas, omisiones y violaciones a los derechos humanos.

“Las autoridades tanto judiciales, pero también académicas, no hacen su debido trabajo. Su madre, familias y mujeres que acompañamos, convocamos al Acto de Exigencia Pública frente a la Torre de Rectoría para demandar, como un hecho de justicia social, reparación y memoria, la liberación del título profesional de Vero”, apuntaron.

Por ello, la familia de Vero Soto y la colectiva harán una manifestación este miércoles 4 de septiembre en las inmediaciones de Rectoría de la UNAM.

A casi 5 años del feminicidio de nuestra compañera, Verónica Soto Hernández, exigimos a la UNAM, que otorgue el Título... Publicado por Las Siemprevivas en Martes, 27 de agosto de 2024

Andrea Soto, madre de Verónica, denuncia falta de apoyo del Gobierno

La madre de Verónica Soto Hernández, Andrea Soto, ha denunciado la falta de apoyo para dar justicia a su hija por parte de las autoridades del Estado de México y la Comisión de Víctimas.

En un mensaje compartido por la colectiva “Las Siemprevivas”, la madre apuntó en julio pasado que iban ya más de mil 700 días desde que su hija fue asesinada.

“Su muerte sigue IMPUNE. Sus asesinos siguen sin castigo porque a la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México simplemente NO LE INTERESA hacer su trabajo”, afirmó.

La madre destacó que los funcionarios de las fiscalías especializadas no dan seguimiento a los casos de feminicidios, esto con la protección de la Fiscalía General de Justicia del Edomex. Con ello, se violentan los derechos de las víctimas y sus familias.

“La propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) nos revictimiza y nos niega el apoyo que por ley nos corresponde, argumentando que la política de austeridad de este gobierno es la causa. Sigo exigiendo VERDAD Y JUSTICIA PARA MI HIJA, a casi 6 años de su asesinato ni siquiera ha concluido la investigación, por supuesto no hay ningún detenido”, destacó Andrea Soto.

🔥Mensaje de la señora Andrea Soto, madre de nuestra compañera Verónica Soto Hernández victima de feminicidio el 1 de... Publicado por Las Siemprevivas en Lunes, 1 de julio de 2024

Madres y sobrevivientes de feminicidio denuncian violencia institucional en México

Sobrevivientes, madres e hijas de víctimas de feminicidio en México acusan que eal Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el sistema de justicia han perpetuado la violencia institucional, en medio de la reforma al Poder Judicial impulsada por el partido gobernante de Morena en el Congreso de la Unión.

Lorena Gutiérrez Rangel, madre de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, asesinada en 2015, denunció que uno de los feminicidas, Josué Misael Atayde Reyes, recibió una pena mínima por ser menor de edad y quedó en libertad en 2022, amenazando ahora a otro de sus hijos.

Gutiérrez hizo un llamado al Gobierno a reformar el sistema de justicia para eliminar los “privilegios” a los feminicidas menores de edad y, especialmente, “escuchar a las víctimas”.

Paz Rodríguez García, hija de Melesia García, asesinada en 2021 en Milpa Alta, Ciudad de México, denunció que a la fecha no hay detenidos por el feminicidio de su madre, quien fue torturada y violentada sexualmente.

Fabiola Posadas, sobreviviente de un intento de feminicidio en 2019, denunció la falta de voluntad de las autoridades para prevenir y erradicar la violencia feminicida, donde las sobrevivientes están invisibilizadas.

“Las sobrevivientes no sabemos de Comisiones de Víctimas(…) Nosotras no tenemos apoyos, nosotras no somos vistas, no existimos. Sobrevivimos y ya, hay que seguir”, lamentó.

Con información de EFE.