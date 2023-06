Sofía Niño de Rivera reacciona a crisis de Ricardo O’Farrill: ‘Hizo mucho daño’

Sofía Niño de Rivera habló del episodio de crisis de Ricardo O’Farrill con las transmisiones en vivo en las que se refirió a otros comediantes y el ambiente negativo que se generó alrededor del stand up.

Además de asegurar que al público le gusta el morbo y ver caer a los demás, confió que era algo que se veía venir por cosas que pasaron antes. “La gente quería ver sangre. Sale Ricardo a decir todo lo que dijo, que fue muy fuerte y que afectó a muchas personas e hizo mucho daño, y la reacción que yo tuve fue: ‘qué triste que esté en una crisis’”, le dijo a Roberto Martínez en su podcast.

Asimismo, aseguró que lo que más le preocupó fue la respuesta en los titulares y los seguidores tomando partido: “empieza a existir el bien y el mal”.

“Y esta segunda vuelta, que también fue una crisis peor para él, la tristeza que me dio el no poder hacer nada, no poder ayudar o gritarle al mundo cómo están agarrando este tema tan irresponsablemente, lucrando; hay gente que lo usa para lastimar, tomaron como verdad la palabra de alguien que estaba en crisis”, refirió.

Sofía Niño de Rivera habló de la polémica de Ricardo O'Farrill. (Foto: Instagram @sofffiaaa1)

Sofía Niño de Rivera se refirió a las palabras de Ricardo O’Farrill

La creadora aseguró que en sus 13 años de carrera y 42 de vida ha aprendido a saber cuándo es momento de callar, por lo que no quiso decir nada en su momento.

Niño de Rivera contó que decidió seguir con su trabajo e intentó poner su energía en otro lado ya que no puede cambiar lo que otros creen sobre ella o pasar su tiempo desmintiendo lo que se dice, aunque “si alguien me quería odiar este fue su momento, si alguien tenía algún tipo de envidia o lo que sea, este fue su mejor momento”.

Sin embargo, confió que Ricardo tiene muchos amigos, es conocido y una persona muy querida. “Lo que estuvo difícil de todo eso fue ¿cómo tumbas a una mujer hoy en día? Hablas de su sexualidad, de infidelidad y de su persona: que es mal pedo, mentirosa, es la manera más fácil”.

Sofía tiene contacto con los allegados a O’Farrill por lo que espera que se recupere ya que han crecido juntos. “Genuinamente espero que encuentre la ayuda que necesita y que regrese, es alguien con mucho talento y ha hecho cosas tan buenas”.

¿Qué dijo Ricardo O’Farrill de Sofía Niño de Rivera?

Hace unas semanas, el comediante la calificó como “deleznable”, “demonio”, “egocéntrica” y prepotente. Según su relato, Zanassi le dijo que Niño de Rivera le había sido infiel a su actual esposo Jorge Bermúdez.

“A Sofía Niño de Rivera le deje de hablar en primera por que es una persona deleznable. Cuando empecé a trabajar en TV Azteca siempre trataba mala todos, siempre trató mal a la gente, siempre le habló mal a la gente”.