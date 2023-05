Shakira recibe homenaje de Billboard: ‘No importa si alguien es infiel, sino si eres fiel a ti misma’

Shakira no pasó por la alfombra roja de la primera edición del Mujeres en la Música Latina de Billboard. (Foto: EFE / Guillaume Horcajuelo)

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos”, afirmó en su discurso la cantante colombiana Shakira, quien fue reconocida en la primera edición de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard que se celebró este sábado para conmemorar el talento femenino.

La revista rindió tributo a la colombiana como ‘Mujer del año’ en Miami, en una gala que la cadena Telemundo transmite hasta este 7 de mayo a las 19:00 horas (tiempo de la CDMX).

En la moda de la alfombra no hubo un estilo o tono definido, las mujeres y los pocos hombres que estuvieron en la presentes coincidieron en afirmar a EFE que “era hora” de que las artistas latinas tuviesen un espacio de sororidad.

“En Billboard Latin tenemos años apoyando y abriendo espacios para el talento femenino. Este evento es un paso más importante en este objetivo”, dijo Leila Cobo, vicepresidenta de Billboard Latin y la artífice del homenaje.

Homenaje a Shakira en Billboard

Aunque la mujer de la noche, Shakira, no pasó por la alfombra, la colombiana llevaba a la ceremonia un vestido corto negro y el cabello suelto.

La artista fue escogida como la primera Mujer del Año en Billboard Mujeres Latinas en la Música y entró acompañada de su familia al Wasco Center de la ciudad de Miami, donde se celebra esta noche el evento.

La esencia de Shakira impregnó toda la alfombra, con jóvenes artistas como la puertorriqueña Gale y la mexicana Mariangela mencionándola como su “ejemplo a seguir en la música”.

La cantante colombiana dio un discurso durante la ceremonia: “Hoy he sentido más que nunca lo que es ser mujer... porque es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos, creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser”.

A lo largo de su discurso, la artista habló sobre algunos de los obstáculos que ha enfrentado a lo largo de su vida: “¿a qué mujer no le ha pasado, alguna vez que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado más de una vez. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en el que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”.

“Hay un momento en la vida de toda mujer, cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo”, explicó la colombiana, “hay un momento en la vida de toda mujer en el que ese deseo de ser perfectas, se reemplaza por el deseo de ser auténticas”.

“Ya no importan tanto si alguien te es fiel o no te es infiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”.

La cantante recordó que la música fue la herramienta que utilizó para volver a sentirse como ella misma: “es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso de regreso a mí. Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres, y por ellas y por ustedes escribí lo que escribí y canté lo que canté”.

“Más que celebrar a la mujer del año, celebremos el año de las mujeres”, explicó Shakira en una parte de su discurso.

“Las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar, hemos dicho cosas que no se podían decir, y aunque algunos se hayan quejado por ahí, ya no hay marcha atrás, juntas hemos dado un paso al frente, y con cada paso que damos somos más libres y más plenas”, finalizó la colombiana.

¿Qué otros artistas se presentaron en la ceremonia de Billboard?

La lista de homenajeadas incluye además a celebridades como:

Ana Gabriel con el premio Leyenda Viviente.

Emilia como Artista en Ascenso.

Evaluna con el premio Tradición y Futuro.

Goyo, quien recibirá el premio Agente de Cambio.

Thalía que será honrada con el premio Poderosa Global.

Esta última desfiló con un traje dorado plisado y una corona de estrellas, mientras que Goyo fue fiel a su lucha a favor del medioambiente, con un traje hecho de retazos de mezclilla reciclada. Otras de las estrellas que se presentaron fueron los recién casados Lele Pons y Guaynaa.

“Estos premios son muy importantes porque son simplemente motivacionales para que sigamos luchando juntas por ayudarnos a alcanzar nuestros sueños, cumplir nuestras metas”, afirmó la artista colombiana, quien desfiló con su madre y con su hija.

Lele Pons y Thalía fueron al evento de Mujeres en la Música Latina de Billboard. (Foto: Instagram / @billboardlatin)

Por su parte, Evaluna llevaba un traje largo amarillo, con estampado fucsia, mientras que Emilia escogió un vestido largo, elegante y muy negro. Mientras que su maquillaje exhibía sus clásicos brillos en los ojos, pero en vez de brillantes, escogió los grises oscuros.

“Estamos celebrando el camino que otras han abierto por nosotras”, dijo la artista argentina. Para Emilia, quien iba acompañada de su madre, “es una responsabilidad llegar más lejos para las que vienen detrás de nosotras”.

Evaluna llegó sin su esposo, Camilo, quien está de gira en México. La cantante celebró que la gala juntara “a diferentes generaciones y a diferentes géneros. La diversidad acá llega a las niñas que se pueden ver en cualquier de nosotras”.

Otros artistas presentes fueron los colombianos Greeicy y Mike Bahía, el cantautor Keytin, las compositoras Elena Rose y Nicole Zignago. Las mujeres fueron de negro, con estilos tan variados como su música, mientras que los hombres iban más sobrios como para no llamar la atención.

Por su parte, María Becerra vistió un traje corto azul rey -”mi color favorito”, dijo-, mientras que las hermanas Hanna y Ashley del dueto Ha-Ash, llevaron vestidos de gala negros, con el toque rockero que las caracteriza.

El evento inaugural de Mujeres Latinas en la Música es una expansión de la franquicia Mujeres en la Música de Billboard.

Su meta es “celebrar a las mujeres que han tenido un impacto concreto en la música latina a través de sus logros artísticos, o a través de acciones tangibles y notables que han brindado un reconocimiento mensurable y oportunidades a las mujeres”.

Con información de EFE