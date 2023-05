Daft Punk: ¿Por qué se separó el famoso dúo de música electrónica?

El 22 de febrero de 2021 fue un día triste para todos los fans de Daft Punk, pues aquel lunes el dueto conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter dio a conocer su separación a través de un video, el cual forma parte de su película Electroma (2006).

La trayectoria de la agrupación alcanzaba casi tres décadas, lanzaron cuatro álbumes de estudio y dos en vivo, además de haber participado en cinco películas. Y aunque su separación fue hace dos años, recientemente su nombre volvió a sonar.

Esto porque la banda originaria de París subió a plataformas de música algunas coordenadas geográficas que se muestran en la carátula de una de las canciones del álbum Random Access Memories, las cuales incluyen al Zócalo de la Ciudad de México, con fecha del próximo 11 de mayo.

Daft Punk puso las coordenadas del Zócalo. (Foto: Spotify / Captura de pantalla)

Las y los internautas se cuestionan si esto sería el preambulo de un reencuentro entre Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, aunque esto parece ser incierto.

Daft Punk: La razón por la que se alejaron de la música

Cuando se anunció su separación, ni Thomas Bangalter ni Guy-Manuel de Homem-Christo quisieron dar detalles sobre los motivos que los llevaron a alejarse de la música y los escenarios.

Sin embargo, uno de ellos decidió ser el primer en explicar por qué dejaron de ser Daft Punk, el dúo de ‘robots’ que hacían música dance y electrónica, y que alcanzaban los primeros lugares en las principales listas de reproducción.

Thomas Bangalter fue entrevistado hace unas semanas por la BBC por el estreno de su primer disco como solista, llamado Mythologies, y aunque amplió información sobre su lanzamiento, no pudieron evitar las preguntas sobre Daft Punk.

El motivo que habría derivado en la separación de Daft Punk tiene que ver con alejarse de la imagen que tenían a nivel mundial, buscando que se les viera más humanos y menos artificiales (por aquello de sus cascos).

Daft Punk se separó en febrero de 2021. (Shutterstock / Olena Tatarintseva)

“Daft Punk fue un proyecto que desdibujó la línea entre la realidad y la ficción con estos personajes robot. Fue un punto muy importante para mí y para ‘Guy-Man’ no arruinar la narrativa mientras sucedía. Este proyecto era una exploración que empezaba con las máquinas y terminaba alejándose de ellas. Me encanta la tecnología como herramienta, pero me aterroriza la naturaleza de la relación entre las máquinas y nosotros”, explicó.

“Siempre estuvimos del lado de la humanidad y no de la tecnología. Y por mucho que amo a este personaje, lo último que me gustaría ser, en el mundo en que vivimos en este 2023, es un robot”, agregó en aquella entrevista.