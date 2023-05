¿Daft Punk en el Zócalo de la CDMX? Esto sabemos

Una reciente actualización en la portada de la canción ‘Fragments of Time’ de Daft Punk en Spotify, de Daft Punk en colaboración con Todd Edwards, puso en alerta a los fans del dúo francés.

En las imágenes móviles que muestra la aplicación de música se revelaron dos datos que han dado pistas sobre un posible anuncio que involucraría a la Ciudad de México.

El mensaje oculto de Daft Punk en una canción

Recientemente la agrupación originaria de París subió un sencillo conformado por tres temas a plataformas de música, sin embargo, lo que en realidad ha llamado la atención fueron las coordenadas geográficas que se muestran en la carátula de una de las canciones del álbum Random Access Memories.

Una fecha, la hora y unas coordenadas se alternan en la portada móvil de la plataforma de música, que sin más detalles abrió algunas sospechas sobre un posible acontecimiento relativo al décimo aniversario del disco.

“May 11th, 10 am. 19°25′57.5′'N, 99°07′59.3′'W”, son los datos que se despliegan mientras la canción se reproduce.

La incógnita sobre la ubicación que arroja las coordenadas en el buscador dirige al Zócalo de la Ciudad de México; sin embargo Daft Punk no ha dado pistas o atisbos acerca de alguna posible actividad o presentación en la capital mexicana.

Apenas hace una semana Rosalía congregó a más de 160 mil personas en la Plaza de los Constituyentes, una cifra que anteriormente fue rebasada por la presentación de Grupo Firme a cuyo show asistieron 280 mil personas.

El dúo francés conformado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo anunciaron su separación en febrero de 2021 con un video titulado ‘Epilogue’.

Tras el anuncio Thomas ha realizado algunas apariciones en las que se retira el casco para dar algunos anuncios, como el estreno de su disco como solista y hasta advertencias sobre la inteligencia artificial.

“Mis prioridades en este mundo en 2023 están del lado de los humanos, no de las máquinas. No tengo absolutamente ningún deseo o intención de ser un robot en 2023. No hay absolutamente ninguna razón por la que quisiera ser uno”, dijo en una entrevista para la revista Time.