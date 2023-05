‘May the 4th be with you’: Actividades gratuitas para celebrar el día de Star Wars en CDMX

¡Es hoy, es hoy! Como cada 4 de mayo desde hace algunos años, se celebra el Día de Stars Wars para hacer honor a una de las franquicias cinematográficas más populares de la historia, aunque en realidad los festejos no se quedan en un solo día.

Las y los fanáticos de la saga de ciencia ficción creada por George Lucas en 1977 tienen todo el mes de mayo para celebrar a la Guerra de las Galaxias, aunque el cuarto día del mes se le considera el mero día.

¿Por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars?

La celebración del 4 de mayo como el Día de Star Wars tiene sus orígenes en una mera cuestión fonética y un juego de palabras: En inglés, May the 4th (4 de mayo) se pronuncia muy similar a ‘May the Force’ (que la fuerza), como en la frase más famosa de la franquicia, “May the Force be with you” (que la fuerza te acompañe).

A pesar de que hay dos teorías sobre el momento en que comenzó a conmemorarse este día entre los fans de la saga de George Lucas, lo cierto es que siempre hay actividades especiales, sobre todo aquí en la CDMX.

Desfile de Star Wars que se realizó en 2022 en CDMX. (Twitter: @MexicanGarrison)

Actividades por el Día de Star Wars en CDMX

No puede pasar desapercibido el Día de Star Wars, por lo que en la CDMX existen una serie de actividades (algunas temporales, otras exclusivas de este jueves, y otras tantas pemanentes) con las que podrás conmemorar uno de los días más especiales para la franquicia y todos sus fans.

Proyección de Han Solo al aire libre

El Parque Hundido recibirá a todos los fanáticos de Star Wars que quieran ‘caerle’ a ver una proyección de la película de Han Solo, uno de los personajes principales de la franquicia.

Fecha : 4 de mayo de 2023

: 4 de mayo de 2023 Horario : 19:00 horas

: 19:00 horas Dirección : Audiovideorama de Parque Hundido (Cda. Peruggino, col. Extremadura Insurgentes, Benito Juárez, CDMX)

: Audiovideorama de Parque Hundido (Cda. Peruggino, col. Extremadura Insurgentes, Benito Juárez, CDMX) Precio: Entrada gratuita

Concierto sinfónico del INJUVE

El Instituto Mexicano de la Juventud (INJUVE) de la Ciudad de México preparó un concierto sinfónico bajo la dirección de Cesar Uriel Hernández, donde se interpretarán algunas de las canciones más emblemáticas de las películas de Star Wars, incluyendo la icónica ‘Marcha Imperial’. Al igual que el anterior, este es ideal para disfrutar con toda la familia.

Fecha : 4 de mayo de 2023

: 4 de mayo de 2023 Horario : 19:00 horas

: 19:00 horas Dirección : Explanada de la alcaldía Venustiano Carranza (Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, col. Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, CDMX)

: Explanada de la alcaldía Venustiano Carranza (Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, col. Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, CDMX) Precio: Entrada gratuita

Exposición de Star Wars

Del otro lado de la ciudad en el Centro Cultural Futurama de la alcaldía Gustavo A. Madero, habrá como cada año un evento dedicado a Star Wars que consta de diferentes activiades, entre las que destacan conferencias, combates con sables de luz, exposición de coleccionables, obras de teatro, cosplay, conciertos y, claro, la proyección de las películas de la saga.

Fecha : 4 de mayo de 2023 inauguración; evento del 4 al 28 de mayo de 2023

: 4 de mayo de 2023 inauguración; evento del 4 al 28 de mayo de 2023 Horario : Horarios por confirmar

: Horarios por confirmar Dirección : Centro Cultural Futurama (Otavalo 7, esq. Politécnico, col. Lindavista, Gustavo A. Madero, CDMX)

: Centro Cultural Futurama (Otavalo 7, esq. Politécnico, col. Lindavista, Gustavo A. Madero, CDMX) Precio: Entrada gratuita

Publicación del Centro Cultural Futurama en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Heladería Escandón

La Heladería Escandón, ubicada en la colonia Condesa de la CDMX, es una de las más populares gracias a sus paletas y helados tématicos, y en esta ocasión no será la excepción pues se unirán a todos los fans de la Guerra de las Galaxias para celebrar con nuevos lanzamientos de productos y regalitos para todos aquellos que vayan disfrazados.

Fecha : 4 de mayo de 2023

: 4 de mayo de 2023 Horario : De 15:00 a 19:00 horas.

: De 15:00 a 19:00 horas. Dirección : Celaya 9, col. Condesa, Cuauhtémoc, CDMX

: Celaya 9, col. Condesa, Cuauhtémoc, CDMX Precio: Entrada gratuita; productos con costo

Publicación de Heladería Escandón en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Museo Estelar

No conforme con tener uno de los fandoms más amplios de Star Wars, México tiene su propio museo dedicado a la saga de George Lucas, ubicado en la CDMX. A lo largo de diversas salas, podrás ver artículos de colección y utilería de las cintas, así como objetos alusivos a la franquicia. Para tu fortuna, esta es una exposición permanente.

Fecha : Miércoles a domingo de todo el año

: Miércoles a domingo de todo el año Horario : De 10:00 a 18:00 horas de miércoles a sábado; domingos de 12:00 a 17:00 horas, previa reservación.

: De 10:00 a 18:00 horas de miércoles a sábado; domingos de 12:00 a 17:00 horas, previa reservación. Dirección : Santa Margarita 519, col. Insurgentes San Borja, Benito Juárez, CDMX

: Santa Margarita 519, col. Insurgentes San Borja, Benito Juárez, CDMX Precio: Entrada gratuita