Muere Ricardo Rocha, el periodista de Tepito que le ‘quitó' la máscara al Santo: ‘Mi mamá hacía sus capas’

Ricardo Rocha, periodista originario de Tepito (CDMX), falleció este domingo a los 76 años, según confirmó hijo Juan Rocha en Twitter: “Muchas gracias por todo papá. Todavía reímos ayer. Así te recordaré. Te amo”. Su trayectoria deja décadas de historias de guerra, sismos y también en el deporte, ya que fue uno de los 3 periodistas que le ‘quitó' la máscara al Santo.

Rocha era hijo de una familia que tuvo una fábrica de zapatos en Guadalajara, la cual se incendió y lo perdió todo; su mamá era costurera y él creció en una vecindad de Peluqueros 35, de acuerdo con un artículo de Fundación UNAM.

Vivió su infancia como un aficionado a la lucha libre, en el mismo barrio que El Santo (Rodolfo Guzmán Huerta), luchador mexicano que defendió su máscara en el ring en 37 ocasiones y se volvió un ícono de la televisión.

Rocha ganó el premio nacional de periodismo luego de que en 1977 cubrió la Revolución Sandinista en Nicaragua, también tenía un programa llamado ‘En vivo’, donde ‘El enmascarado de plata’ mostró su rostro en televisión.

El periodista Ricardo Rocha interactuó con El Santo. (Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso / Wikimedia Commons)

El día que El Santo mostró su rostro a Ricardo Rocha

El Santo, quien murió el 5 de febrero de 1984 a los 66 años, se retiró en 1982, pero siguió usando esa máscara que solo se quitó en tres ocasiones en televisión:

Guillermo Ochoa: en 1982, en el programa ‘Hoy mismo’, el luchador se quitó la máscara para demostrar que no tenía arrugas.

Ricardo Rocha: en 1983 fue al programa ‘En Vivo’, donde mostró su cara por unos cuantos segundos.

Jacobo Zabludovsky: expuso su cara en ‘La lucha libre: ¿circo, maroma o teatro?’, la ocasión que más repercusiones tuvo.

De acuerdo con Mural, las dos primeras veces que el luchador se mostró en televisión, se decidió no congelar ni repetir la imagen, fueron muy respetuosos con el misterio que la máscara envolvía, pero la tercera vez él hizo el “coraje de su vida”, según narró ‘El hijo del Santo’, ya que Zabludovsky volvió a mostrar su rostro en su noticiero y pausó la imagen.

“Parece profesor, ya nada más le hacen falta los lentes. Además ya todos te conocen en el barrio”, le dijo Wolf Ruvinskis en esa tercera transmisión que tanto lo decepcionó.

En una publicación de Facebook, ‘El hijo del Santo’, luchador que siguió los pasos de su padre, describe que nunca se la quitó, sino que solo se la levantó: “cuentan que mi padre mostró su rostro porque presentía su muerte... la leyenda urbana que envolvía a El Enmascarado de Plata, se decía que él moriría el día en que se quitara la máscara en público”.

De acuerdo con su relato, cuando su papá fue a ‘En Vivo’ con Ricardo Rocha, el periodista los entrevistó a los dos, ya que ‘El Santo’ lo estaba presentando como su sucesor:

“De pronto, a media entrevista y manejando el mismo argumento de que no era un hombre acabado ni esa la razón de su retiro, se levantó inesperadamente la máscara. Nuestro anfitrión no daba crédito a lo que estaba viendo y aplaudió el gesto de confianza que tuvo El Santo al mostrar —solo por breves segundos— parte de su rostro ante las cámaras y el público de su programa. Rocha no repitió la imagen y mucho menos la congeló, logrando que mi papá también se sintiera satisfecho y agradecido con él”.

La amistad de Ricardo Rocha y ‘El hijo del Santo’

‘El hijo del Santo’ también mencionó en otras ocasiones solía hablar con Ricardo Rocha sobre aquella vida en Tepito que inspiró canciones como ‘Sábado Distrito Federal’ o ‘La esquina de mi barrio’.

“Ricardo siempre ha dicho que no solo le duele, sino que le parece muy injusta la estigmatización de que todos los tepiteños necesariamente sean delincuentes, aunque no niega que en Tepito hay delincuencia”.

Según ‘El hijo del Santo’, la mamá de Ricardo Rocha era quien hacía las capas del Santo, incluso en una ocasión él lo saludó en el pasillo cuando era niño y emocionado fue a decirle a ella lo que había pasado:

“Ella muy orgullosa me enseñó una capa plateada con el cuello de terciopelo rojo que había fabricado era para él. Sin duda alguna mi mayor y más entrañable recuerdo fue descubrir que mi mamá hacía las capas del Santo”, le contó Rocha a ‘El hijo del Santo’.

El hijo del Santo dijo que mantuvo una amistad con Ricardo Rocha. (Foto: Facebook / El hijo del Santo).