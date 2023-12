Bárbara de Regil dijo que no iría a un concierto de RBD o Luis Miguel: ¿Qué artistas sí le gustan?

La quinta temporada de ¿Quién es la Máscara? llegó a su fin este 17 de diciembre con ‘Puercoespunk’, quien reveló ser Bárbara de Regil, como el personaje ganador. Y además de hablar sobre su triunfo, la actriz respondió algunas preguntas relacionadas con sus gustos musicales.

Bárbara de Regil fue cuestionada por artistas como Luis Miguel y RBD, mismos que se presentarán en la CDMX esta semana con sus respectivas giras musicales.

Sin embargo, la también influencer aseguró que no iría por gusto propio a algunos de estos eventos.

Bárbara de Regil habló sobre sus gustos musicales. (Instagram @barbaraderegil)

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre RBD?

En un encuentro con diversos medios de comunicación, la actriz reveló que no es fanática de la música que hacen los citados artistas, aunque respeta a todos aquellos que son fanáticos de la misma, como en el caso de RBD.

“No vayan a sacarlo de contexto y después pongan unos subtítulos espantosos. No, no iría a ver a RBD, respeto a toda la gente que ama a RBD y se pone las corbatas. A mí no me gusta, no es mi género, pero lo respeto muchísimo, los amo (pero) no me gusta esa música”, dijo De Regil sobre la banda que se encuentra en su gira de despedida.

RBD se presentará en el Estadio Azteca el próximo 21 de diciembre. (Foto: Facebook / @RBD)

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre Luis Miguel?

La última fecha de Luis Miguel en la CDMX este año será el próximo 20 de diciembre. Sin embargo, la protagonista de Rosario Tijeras dijo que el show de ‘El Sol’ tampoco le emociona.

No obstante, sí ha ido a ver algunos de sus conciertos y se sabe algunas canciones ya que su esposo Fernando Schoenwald es gran admirador el intérprete de ‘La Incondicional’.

“Sí me sé todas las canciones porque a todos nos ha tocado… Fer sí es muy Luis Miguel, me ha tocado ir con él al concierto. Claro, yo soy feliz al apoyarlo (a su esposo), a estar ahí y a verlo”, señaló Bárbara de Regil.

Hace unas semanas, la actriz abordó el tema de Luis Miguel al ser cuestionada en redes sociales, señalando que se le hizo raro que el cantante no hablara en su show. Sin embargo, fue criticada.

Ahora, De Regil respondió a dichas críticas. “Yo nada más dije que me llamó la atención que no haya dicho buenas noches”, aseguró.

Luis Miguel se presentará este 20 de diciembre en la Arena CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué artistas le gustan a Bárbara de Regil?

“Tengo mis gustos, pero, a veces, porque uno expresa que no (le gusta cierta cosa, ya se enojan)”, dijo en primera instancia, para después mencionar algunos artistas que sí le gustan.

En esta lista se encuentran nombres como el de Alejandro Fernández, Carlos Rivera, Romeo Santos y el Grupo Aventura. Y si hablamos de géneros musicales, mencionó que la bachata, la electrónica y el jazz son algunos de sus predilectos.