Bárbara de Regil denuncia constantes amenazas y ataques en redes sociales

Luego de que la actriz Bárbara de Regil fuera acusada por presuntamente acosar al nutriólogo Aries Terrón, quien reveló que la proteína que ella promociona no es fidedigna, la también influencer denunció que ha recibido amenazas de muerte y violación.

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, de Regil expresó: “Yo sí estoy siendo amenazada y mi familia también; mi hija, mi mamá, mi hermana, la gente que trabaja conmigo. (...) Me amenazan que me van a violar y me van a matar”.

Esto, tras señalar que las redes sociales son un lugar de linchamiento, el cual puede llegar a afectar la salud emocional de los demás. “Empecé a vivir la difamación, el odio de algunos y las amenazas de otros”, dijo.

Referente al nutriólogo Aries Terrón, lo acusó de difamación y aseguró que jamás hizo algún tipo de amenaza contra él.

Asimismo, mostró los análisis de su producto, tales como el certificado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos.

Sobre el tema de las elecciones, Bárbara de Regil aseguró que no sabía de la veda electoral, por lo que decidió grabar un video de promoción al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). “Me gustó la causa y la apoyé”.