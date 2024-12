Cynthia Klitbo pelea con Laura Zapata en programa de TV: ‘Tu mamá te vendió, borracha’

¡Suena la campana! La actriz Cynthia Klitbo protagonizó una pelea con Laura Zapata, hermana de Thalía, donde las dos famosas discutieron en un restaurante visitado para realizar un programa de televisión.

La villana de la telenovela El privilegio de amar encaró a la tía de Camila Sodi en una transmisión del reality show llamado Secreto de villanas, pero, ¿por qué se pelearon?

Laura Zapata y Cynthia Klitbo ya habían discutido en el pasado. (Facebook Laura ZapataFans Instagram @laklitbocynthia) (Facebook / @LauraZapataFans / Instagram / @laklitbocynthia)

¿Qué se dijeron Cynthia Klitbo y Laura Zapata en ‘Secretos de villanas’?

La actriz Sabine Moussier, integrante del reparto del programa de televisión, trató de detener el conflicto entre las dos famosas, sin embargo, no pudo, esto dijo cada una de ellas, empezamos por Cynthia Klitbo.

“Laura Zapata sí tuvo amoríos con mujeres, lo dice la actriz Mojo, trabajó con ello (...) Yo no lo niego, tengo una vida sexual activa (...) tú te peleaste con tus hermanas y nadie dijo nada, con tu madre, les dabas pena y te mandaban a comer a la cocina. Eres bien lesbiana, drogadicta y cocainómana”, comentó la integrante de la serie Mujeres asesinas.

“No le voy a permitir que me difame, no hay un trabajo mejor hecho en la ANDA que el mío, córtenle, yo no estoy para esto, mi mamá no me hubiera cambiado por un macho”, finalizó Klitbo.

“Mi mamá no me vendió como a ti, pendeja, a ti hasta te regalaron, Contigo cobraron dinero, mi madre me vendió cuando era niña, aquí dice, mira. Ella sola lo mencionó”, dijo la hermana de Thalía.

“Cynthia Klitbo hace tremendo papelón en vía pública y su acompañante ese. Que hasta correría a su hija de su casa y buscara a su papá. Se peleó con Maribel Guardia. No me ganaste en la ANDA porque tú estabas ahí para coger, te emborrachabas con un cuate y tenías orgías, qué vergüenza andar toda borracha en la Asociación Nacional de Actores, en una oficina”, concluyó Zapata.

La actriz Laura Zapata discutió con Cynthia Klitbo. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Laura Zapata opinó de la estafa a Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo fue víctima de un fraude por teléfono que concluyó con la pérdida de sus ahorros tras caer en la estafa, al respeto dijo lo siguiente: “Ha estado muy dura la situación, porque aparte la tarada: soy cero cibernética como la viejita que soy y me vaciaron la cuenta de mis ahorros en Estados Unidos”.

Laura Zapata, villana de La usurpadora, fue cuestionada acerca de su opinión sobre el problema en el que cayó su compañera en Secretos de villanas y respondió lo siguiente ante los medios de comunicación a finales de noviembre pasado.

“Yo considero que los seres humanos debemos cuidarnos muchísimo en lo que lanzamos al universo, porque se encarga de regresarnos lo que le lanzamos, en muchas ocasiones en flores, en muchas ocasiones como un boomerang, que te puede cortar hasta la cabeza”.