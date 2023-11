Laura Zapata y Cynthia Klitbo: ¿Qué pasa entre las participantes de ‘Secretos de Villanas’?

Desde hace algunas semanas, Cynthia Klitbo y Laura Zapata han protagonizado una serie de declaraciones, una en contra de la otra, a raíz de que ambas están trabajando en el reality show Secretos de Villanas, donde comparten escena con otras actrices.

No obstante, las rencillas entre Klitbo y Zapata, mismas que existen desde hace algunos años, habrían escalado y ahora ambas actrices se están tirando indirectas y mensajes fuera del set.

¿Por qué inició el pleito entre Laura Zapata y Cynthia Klitbo?

En el primer capítulo del reality dirigido por Gaby Spanic, Laura Zapata compartió que las rencillas entre ellas comenzaron hace algunos años, cuando la hermana de Thalía presentó su candidatura como secretaria general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), donde le habría propuesto a Klitbo unirse a su equipo.

Sin embargo, la actriz rechazó la oferta y, después, se unió a la plantilla de Jesús Ochoa, a quien posteriormente acusó Cynthia de haberla acosado presuntamente.

“Me di cuenta de la clase de persona que es Cynthia”, dijo Zapata. “Está enojada con varias. No, sí (está enojada conmigo) (…) Quiero ver qué pasa, porque del chat que tenemos de Secretos de Villanas me eliminó. Cuando se la encuentren, le preguntan”, agregó.

Laura Zapata Laura Zapata compartió la raíz de su pleito con Cynthia Klitbo. (Cuartoscuro)

¿Qué se han dicho Laura Zapata y Cynthia Klitbo?

La situación anterior habría desatado una serie de ‘indirectas’ entre ambas histrionisas, pues después de lo dicho por Laura Zapata, la prensa buscó a Cynthia Klitbo para conocer su postura y opinión.

En primera instancia, la villana de telenovela aseguró que no iba a hablar de Zapata, de quien dijo ‘no estaba a su nivel’.

“Lo que diga esa señora, ¿qué tiene de importancia? Si me lo dijera Ángeles Mastretta, Sabina Berman, Adela Micha, Ofelia Medina, que esas son mis amigas, me preocuparía, pero no voy a dar ni un centímetro para mencionar el nombre de ese sapo”, expresó la actriz de 56 años.

Entre los comentarios más polémicos que hizo sobre Zapata, están el hecho de la relación que lleva con su familia, como Thalía.

“A mí, mi mamá sí me quiso, mis hermanas me idolatran. A ella no la quiere su familia, entonces de verdad le tengo una eterna y profunda compasión porque siempre tiene que estar buscando veneno a alguien”, aseveró Cynthia.

Cynthia Klitbo respondió a los comentarios que hizo Laura Zapata. (Foto: Instagram / @laklitbocynthia)

Después de estas declaraciones hubo réplica por parte de Laura Zapata, quien no le dio importancia a los comentarios de su colega, pues aseguró que ‘todo era show’.

“No te puedes tomar nada a pecho porque es lo que el público quiere y entonces hay que darle al público lo que quiere”, dijo.

Incluso, lanzó una indirecta a Laura Bozzo después de que la prensa le dijera que esperaban no fuera polémica como la presentadora de televisión.

“Me estoy convirtiendo en la reina de los realities. Qué maravilla. ¿Tú crees que yo podría ser como ella (Laura Bozzo)? No, hasta en los perros hay razas”, exclamó.

Laura Zapata dio réplica a Cynthia Klitbo. (Foto: Instagram / @laurazapataoficial)

Laura Zapata da réplica a Cynthia Klitbo en comunicado

A través de su cuenta de Instagram, Laura Zapata publicó la tarde de este jueves un comunicado de prensa en el que aborda la polémica entre ella y Cynthia Klitbo, y asegura que, en realidad, ella no tiene ningún problema con la actriz.

“No tengo idea del porqué ella está tan iracunda hacia mi persona (…) si algo de mi persona la puso así, le pido disculpas sin saber a ciencia cierta qué le ocasiona este desasosiego”, expresó la hermana de Thalía.

Además, dijo que todas las ofensas y declaraciones hechas por ella “no las recibo ni las tomo en cuenta”, y dijo que ella no tenía nada que aclarar, puesto que no tenía nada en contra de Cynthia y, por el contrario, la que tenía que aclarar la situación era su colega.