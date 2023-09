Katy Perry irá a juicio por mansión de empresario que se rehúsa a venderla: ‘Quería morir en ella’

Katy Perry y su equipo no han cedido en la compra de la mansión a pesar de que el dueño de 83 años asegura que quiere morir ahí. (Shutterstock)

La casa de 15 millones de dólares en Montecito, propiedad del fundador de 1-800-Flowers en el paraíso de California que alberga a Oprah Winfrey y Brad Pitt, parecía perfecta para Katy Perry.

Pero la propiedad de ocho habitaciones y 11 baños que se extiende sobre casi nueve acres verdes en las soleadas colinas de Santa Ynez ha llevado a Perry y su socio, Orlando Bloom, a una disputa inmobiliaria.

El caso irá a juicio a partir del miércoles en el juzgado Stanley Mosk de Los Ángeles. Lo que está en juego es quién se quedará con la propiedad, Perry o el vendedor, Carl Westcott, el exadministrador de capital privado y empresario en serie que fundó 1-800-Flowers. Westcott dice que no quería vender su casa y que no estaba en su sano juicio cuando firmó el trato. Perry no abandonará la compra y se espera que suba al estrado el viernes.

La disputa es una ventana a un acuerdo inmobiliario que salió mal en Montecito, un elegante enclave de aproximadamente 10 millas cuadradas en las afueras de Santa Bárbara. El caso es también la última disputa legal en la que se ha visto envuelta la cantante mientras busca expandir sus propiedades inmobiliarias en el sur de California.

Inicialmente, tanto Perry como Westcott parecían alineados. El empresario, que compró el lugar en mayo de 2020 por 11.25 millones de dólares, buscaba vender la propiedad dos meses después para obtener una ganancia rápida. En julio, firmó un contrato con el gerente comercial de Perry, Bernie Gudvi, para vender el lugar a la estrella del pop por 15 millones de dólares.

Tan pronto como se cerró el trato, Westcott, que ahora tiene 83 años y, según su hijo, su salud empeora, cambió de opinión. Afirmó que había estado tomando analgésicos después de una cirugía mayor y que no estaba en condiciones de firmar un contrato. Todo lo que quería, dijo, era vivir el resto de su vida en la finca.

“Quería morir en la casa”, dijo el hijo de Westcott, Chart Westcott, en una entrevista.

El bando de Perry no cedió. Y entonces Westcott demandó a Gudvi, el gerente comercial, buscando anular el acuerdo de venta. Perry, por su parte, quiere seguir adelante con la venta. Ella está solicitando 1.4 millones de dólares Westcott para cubrir la pérdida de ingresos que podría haber obtenido al alquilar la propiedad, si la venta se hubiera realizado según lo planeado. El juez Curtis Kin del Tribunal Superior de Los Ángeles decidirá quién se queda con el patrimonio. Perry y Gudvi no respondieron solicitudes de comentarios.

Katy Perry suma otro conflicto inmobiliario a su lista

Esta no es la primera vez que Perry se mete en problemas inmobiliarios. En 2015, compró un antiguo convento católico en Los Ángeles por 15 millones de dólares, a pesar de las objeciones de las monjas que alguna vez vivieron allí. Las monjas intentaron vender la propiedad a otro comprador. Un juez falló a favor de Perry y el comprador de la monja se vio obligado a pagarle millones en daños y finalmente se declaró en quiebra. Durante una audiencia judicial en el procedimiento de quiebra, una de las monjas involucradas en el caso se desplomó y murió.

En la disputa actual, el bando de Perry dice que Carl Westcott sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que estaba dispuesto a ganar millones con la venta. En documentos judiciales, los abogados de Gudvi afirman que Westcott expresó interés en vender la propiedad y organizó un recorrido para otro comprador potencial el 8 de julio de 2020, dos días antes de someterse a una cirugía de columna.

“Fue competente cuando contrató a un corredor de bienes raíces con experiencia, examinó la tasa de comisión de corretaje, organizó exhibiciones de la propiedad, consideró múltiples ofertas, buscó casas alternativas y, en última instancia, negoció una venta altamente lucrativa”, dijeron los abogados de Gudvi en un tribunal de mayo de 2022. presentación de solicitud de sobreseimiento del caso.

Gudvi ofreció comprar la propiedad por 13.5 millones de dólares el 14 de julio, en nombre de Perry, cuatro días después de la cirugía programada de Westcott. Los abogados de Gudvi dicen que Westcott hizo arreglos para que Perry visitara la propiedad y luego presentó una contraoferta por 15 millones de dólares. Perry aceptó.

No fue hasta dos días después de que se firmara un acuerdo de venta residencial que Westcott le dijo a su agente de bienes raíces que había cambiado de opinión. Sin embargo, nada ha cambiado el de Perry.

Chart Westcott dijo que la salud de su padre está empeorando. A mediados de 2021, ingresó en un centro médico de tiempo completo y estaba luchando con su salud mental y mostraba signos de demencia temprana, según los registros médicos presentados en documentos judiciales. También estaba experimentando temblores asociados con la enfermedad de Huntington, una rara enfermedad neurológica hereditaria que afecta las capacidades funcionales de una persona.

“No es una pelea que yo elegí, sino una que lamentablemente heredé”, dijo Chart Westcott, quien asumió el poder legal de su padre y se hizo cargo del caso. Pelear contra una sensación del pop internacional en los tribunales “ciertamente no es algo que tuviera en mi tarjeta de bingo de toda la vida”.

Los intentos de mediación han fracasado. Chart Westcott dijo que ofreció pagarles a Gudvi y Perry para que se marcharan cuando su padre fue admitido por primera vez en un centro de atención a tiempo completo. Dijo que se negaron.

Westcott dijo que está consternado por cómo el equipo de Perry ha manejado el asunto. En este punto, dijo que sería difícil aceptar cualquier precio que Perry estuviera dispuesto a pagar.

“Ahora bien, ¿todo en el mundo tiene un precio? Sí”, dijo Westcott. “¿Pero el nuestro es ridículamente alto debido a lo molestos que estamos por cómo nos han tratado? Sí.”