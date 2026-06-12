La profesión ideal para un mundo incierto y un futuro que ya nos alcanzó

Hubo una época en la que hablar del futuro significaba imaginar un horizonte lejano. Veinte, treinta o incluso cincuenta años parecían una distancia suficiente para proyectar transformaciones profundas. Hoy ya no. El futuro se ha acercado vertiginosamente. En realidad, cuando hablamos del futuro, hablamos apenas de los próximos dos, tres o cinco años.

Más allá de ese plazo, el mundo parece difuminarse entre escenarios inciertos, avances tecnológicos acelerados, cambios geopolíticos, transformaciones económicas y desafíos ambientales cuya magnitud resulta difícil de anticipar.

Esta sensación genera inquietud en todos, pero especialmente en los jóvenes. Quienes hoy concluyen la preparatoria o inician una carrera universitaria enfrentan una pregunta tan legítima como angustiante: ¿cómo elegir una profesión cuando el mundo cambia más rápido de lo que podemos comprenderlo?

La respuesta no está en adivinar el futuro. Nadie puede hacerlo. Tampoco consiste en perseguir modas pasajeras o dejarse llevar por la última tendencia tecnológica. La verdadera clave radica en identificar aquellas capacidades que seguirán siendo valiosas independientemente de cómo evolucione el entorno.

Es cierto que vivimos una revolución tecnológica extraordinaria. La inteligencia artificial, la automatización, la robótica, la digitalización, la biotecnología y la transición energética están redefiniendo industrias enteras. Todo indica que las profesiones vinculadas con la ingeniería, las ciencias, las matemáticas, los datos, la computación y la innovación tecnológica tendrán una enorme relevancia durante las próximas décadas.

Pero existe una trampa en esa conclusión. Muchos observan el crecimiento de la tecnología y asumen que el futuro será exclusivamente tecnológico. Sin embargo, mientras más avanza la automatización, más evidente se vuelve la necesidad de fortalecer aquello que las máquinas difícilmente podrán reemplazar: la creatividad, la empatía, el liderazgo, la comunicación, la ética, la capacidad de colaboración y la comprensión profunda de las personas.

La paradoja de nuestro tiempo es que, mientras más digital se vuelve el mundo, más humano necesita ser. Por eso, la discusión no debería plantearse entre tecnología o humanismo. El futuro demandará ambas cosas al mismo tiempo. Necesitaremos ingenieros capaces de comprender el impacto social de sus decisiones; médicos apoyados por inteligencia artificial pero profundamente empáticos; abogados familiarizados con tecnologías emergentes; educadores capaces de formar pensamiento crítico; comunicadores que entiendan los desafíos científicos y ambientales de nuestro tiempo.

Las profesiones del futuro probablemente no pertenecerán a una sola disciplina, sino a la convergencia de varias. Por ello, el mejor consejo para quienes hoy deben elegir una carrera es sencillo: no persigan únicamente empleos; desarrollen capacidades. Aprendan a resolver problemas. Cultiven la curiosidad. Fortalezcan su pensamiento crítico. Dominen la tecnología, pero también comprendan a las personas. Aprendan a colaborar, a adaptarse y a seguir aprendiendo durante toda la vida.

Las universidades también enfrentan una enorme responsabilidad. Más que transmitir conocimientos que podrían quedar obsoletos rápidamente, deben formar profesionales capaces de navegar la incertidumbre, interpretar cambios y liderar transformaciones. Porque el mundo seguirá cambiando a una velocidad sin precedentes.

Y quizá la mayor certeza que podemos ofrecer a las nuevas generaciones no sea decirles exactamente cómo será el futuro, sino recordarles que quienes sepan aprender, adaptarse y servir a los demás estarán siempre preparados para construirlo.