Walmart ‘pisa el acelerador’ para competir con Amazon: Lanza su servicio de entregas al día siguiente

Walmart ha expandido su negocio digital, en parte, aumentando las entregas desde su extensa red de tiendas. (Foto: Especial El Financiero)

Walmart está acelerando los tiempos de entrega de algunos pedidos en su mercado, lo que refleja la creciente competencia del minorista de grandes superficies con Amazon por el gasto en línea.

El servicio logístico de la empresa, que almacena y envía productos para vendedores de mercados externos, ahora ofrecerá entrega al día siguiente en las principales ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston y Atlanta.

El objetivo de Walmart es “ofrecer la velocidad que los clientes esperan”, declaró Manish Joneja, vicepresidente sénior de mercado y servicios de logística de Walmart US, en una entrevista. El servicio se aplicará a algunos de los artículos más populares del sitio web, y Walmart planea seguir ampliando las entregas al día siguiente a más zonas, añadió.

El minorista más grande del mundo está reforzando su enfoque en el comercio electrónico como parte clave de su estrategia de crecimiento. Está poniendo un renovado énfasis en entregas más rápidas, ya que los consumidores pagan más para recibir sus pedidos más rápido.

La compañía también está fortaleciendo su mercado incorporando más vendedores y ampliando la gama de productos disponibles. Los servicios de logística, que cobran a los vendedores una tarifa por el acceso a la red de almacenes de Walmart, son otro objetivo del minorista para mejorar sus ganancias.

La empresa con sede en Bentonville, Arkansas, ha ganado terreno en el comercio electrónico, pero aún está intentando alcanzar a Amazon, que ha construido un vasto ecosistema en torno a la entrega rápida y su plataforma de proveedores externos. Amazon, por su parte, busca captar más inversión en comestibles, un sector del comercio minorista donde Walmart tiene la mayor cuota de mercado.

Walmart ha expandido su negocio digital, en parte, aumentando las entregas desde su extensa red de tiendas. Sus operaciones en línea, que se espera que sean rentables en Estados Unidos. por primera vez este año, también se ven impulsadas por la automatización de almacenes, que permite envíos más eficientes. Las ventas globales de comercio electrónico crecieron un 25 por ciento durante el último trimestre.

Walmart, que esta semana organiza una cumbre con vendedores de su marketplace, también anunció que venderá artículos de terceros en ciertas tiendas, comenzando en Cypress, Texas. La compañía está introduciendo nuevas herramientas basadas en IA para simplificar el proceso de venta en el marketplace de Walmart.