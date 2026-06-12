Proptech expande presencia en América Latina

Son más de 150 startups mexicanas que buscan resolver necesidades específicas en la operación del real estate tradicional a través de la tecnología, una inercia que sostiene su dinamismo y está por cumplir su primer ciclo de inversión.

El diagnóstico del momento presente de este negocio se basa en lo alcanzado durante la 5ª edición de Proptech Latam donde por una semana, emprendedores, inversionistas y empresas de la industria abordaron la evolución de este negocio impulsado por la inercia de las tecnologías.

Rubén Frattini, Chief Visionary Officer (CVO) de la iniciativa dice que el avance en el crecimiento local experimentado por distintos emprendimientos, ahora se expandirá en América Latina donde puede detonar su crecimiento ante el cambio generacional que viven las empresas tradicionales.

“Hay una división. México necesita desarrollar el propio talento que tienen sus jóvenes porque existe una gran oportunidad en la región”, asegura sobre lo que vendrá a partir de la colaboración que actualmente se desarrolla con Startup México, plataforma que busca impulsar la transformación digital.

En el foro destacaron conversaciones sobre el avance de la inteligencia artificial (IA), la inversión, la digitalización, la experiencia del cliente, la construcción, las ciudades inteligentes y las nuevas tecnologías aplicadas como las principales tendencias que nutren con soluciones al negocio inmobiliario tradicional.

Hasta 2025, 10 startups especializadas en soluciones real estate levantaron capital alcanzado casi 50 millones de dólares en el primer semestre de 2025.

El venture capital en América Latina crecía a ritmo de dos dígitos con lo cual las startups recibieron 2 mil 850 millones de dólares en 432 inversiones.

José Manuel Serrano, director de Startup México, explica que el “proptech puede ser una gran oportunidad para trabajar como industria y llevar conceptos a América Latina, dado que opera de manera transversal con industrias como la logística y la construcción”.

Este movimiento, dice, es parte de la referencia que México tiene en Centro y Sudamérica, además de que está concentrando parte del capital de riesgo en América Latina.

Hasta el primer trimestre de 2025, la mitad del capital de riesgo en la región se hizo en emprendimientos de Ciudad de México y Monterrey, hecho que le convierte en un referente en la región.

La inversión y los negocios

El avance del venture capital en la región crecía a un ritmo de dos dígitos con lo cual las startups recibieron 2 mil 850 millones de dólares en 432 inversiones en los últimos 3 años.

Sin embargo, este año el volumen subió. Solo JLL Spark tiene activo un fondo de financiamiento de emprendimientos tecnológicos por 500 millones de dólares, a través de capital de riesgo corporativo que invierte en plataformas inmobiliarias que construyen en el espacio inmobiliario.

“En los últimos 10 años industrias como la banca y las aseguradoras se han transformado, pero en la industria inmobiliaria a nivel comercial e institucional, como a nivel consumo no ha tomado ese cambio y no es inmune a la disrupción a la mano de la tecnología”, señala Daniel Correa, principal en JLL Spark.

De 2016 a la fecha, el fondo ha invertido en 60 compañías altamente concentradas en norteamérica e integrados a la verticalidad de algunos hub como Nueva York, Europa y diferentes mercados en el mundo.

En México existen 2 emprendimientos, qbiq y Open Space, éste último considerado un unicornio valorado en 1,000 millones de dólares que digitalizó el monitoreo los procesos de obra.

Desde la perspectiva de Correa, el potencial existe en todo lo que aún hay por hacer en la industria en materia de digitalización.

“En la industria todavía seguimos haciendo muchos procesos análogos como el análisis de la inversión, las transacciones, la gestión de activos. Hay mucho espacio en blanco. Estamos en el primer ciclo de madurez de este género en la tecnología, el proptech tiene escasamente 10 años y en los ciclos del capital de riesgo el retorno se mide en ciclos de 7 a 10 años”, detalla.

Considera que el proptech en América Latina opera como un gigante fragmentado con problemas similares, pero cada país tiene su tropicalización, por ello la consolidación de plataformas será algo importante para este espacio porque en población y PIB es un monstruo.

El desafío, concluye, es cómo estandarizar procesos en varios países, por ende, el ecosistema ha logrado madurar en los últimos 5 años.