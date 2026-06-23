Ucrania deja sin gasolina a Rusia: Moscú alerta por escasez de combustible tras ataque con drones

Los ataques con drones de Ucrania paralizan las operaciones en refinerías clave de Rusia.

La escasez de gasolina en Rusia empeora, y al menos dos tercios de las regiones del país han introducido el racionamiento de combustible o sufren interrupciones en el suministro tras los incesantes ataques con drones ucranianos contra refinerías.

Casi a diario, los gobernadores regionales, desde las zonas fronterizas con Ucrania hasta la región de Amur, cerca de China, se ven obligados a limitar las ventas en las gasolineras y a intentar frenar las compras de pánico.

La magnitud de las interrupciones varía en toda Rusia, pero se están intensificando y corren el riesgo de empeorar aún más si aumentan los ataques con drones.

En los últimos meses, Kiev ha puesto en el punto de mira al sector de procesamiento de petróleo para restringir el suministro de combustible y llevar la guerra a Rusia.

Así afecta a las refinerías la guerra en Rusia

Esto ha paralizado las operaciones en varias refinerías clave, ha disparado los precios de la gasolina para los conductores e incluso ha llevado a Rusia a prohibir las exportaciones de combustible para aviones. El impacto inflacionario también podría ser motivo de preocupación para el banco central.

La creciente crisis de la gasolina afecta principalmente al mercado interno, ya que Rusia suspendió la mayor parte de sus exportaciones de gasolina en abril y, de todos modos, no solía exportar grandes cantidades.

El aumento de los precios del combustible preocupa especialmente a las autoridades, puesto que en el pasado ha provocado disturbios sociales. El tema se vuelve aún más delicado a medida que el Kremlin se prepara para las elecciones parlamentarias de septiembre.

“Estamos determinando el suministro de combustible para cada consumidor individualmente”, declaró Igor Kobzev, gobernador de la región de Irkutsk, en Siberia oriental, a través de Telegram el lunes, añadiendo que se da prioridad al suministro de combustible a los servicios de emergencia, el transporte público y los agricultores. “Estas interrupciones se están produciendo en todo el país”.

No es la primera crisis de combustible en Rusia

Rusia sufrió crisis de combustible en veranos anteriores, pero este año la crisis se debe principalmente a los ataques con drones.

En la primera quincena de junio, Rusia produjo alrededor de 835 mil barriles diarios de gasolina, según una persona familiarizada con los datos que pidió permanecer en el anonimato, ya que no son públicos.

Esto representa un descenso del 15 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior y de aproximadamente el 6 por ciento en comparación con el mes anterior, añadió la fuente.

Algunas regiones que normalmente dependen de refinerías en Rusia para el suministro de combustible ahora tienen que desarrollar nuevas rutas logísticas para importarlo, lo que provoca interrupciones en el suministro.

Las cadenas de gasolineras independientes, no afiliadas a las grandes petroleras, tienen más probabilidades de quedarse sin combustible, ya que no tienen su propio suministro y pueden tener dificultades para obtenerlo en el mercado de materias primas.