Director de Pemex realizará viaje internacional: ¿A qué va Juan Carlos Carpio a Brasil?

El nuevo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio, tiene previsto visitar Brasil este mes mientras la empresa explora un acuerdo con Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) para realizar actividades de exploración petrolera en el Golfo de México, informó el viernes la directora de la compañía brasileña.

Ambas empresas buscan firmar documentos iniciales, incluidos acuerdos de confidencialidad y memorandos de entendimiento, para comenzar estudios conjuntos relacionados con la exploración costa afuera en la parte mexicana del Golfo de México, así como en producción y refinación de petróleo, señaló la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard.

Un representante de Pemex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Sheinbaum y Lula da Silva hablan por videollamada

Las declaraciones de Chambriard se producen después de la videoconferencia que sostuvieron el miércoles el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en la que abordaron temas de cooperación energética, incluida una posible asociación entre las petroleras estatales de ambos países.

Pemex ha buscado socios privados para desarrollar proyectos conjuntos que ayuden a la empresa a incrementar una producción petrolera en descenso y aliviar una carga de deuda cercana a los 80 mil millones de dólares.

Por su parte, Petrobras busca realizar nuevos descubrimientos para ampliar su portafolio internacional de exploración y producción, así como prolongar el auge petrolero brasileño impulsado por el hallazgo, en 2006, de los gigantescos yacimientos presal ubicados en aguas profundas frente a sus costas.

En la videoconferencia, Lula y Sheinbaum revisaron los avances en los compromisos de cooperación. EFE

¿De qué hablaron Sheinbaum y Lula en videollamada?

En la videoconferencia, Lula y Sheinbaum revisaron los avances en los compromisos de cooperación y diálogo político asumidos por sus gobiernos en los últimos meses.

Entre tales avances citaron la agenda de cooperación energética, que incluye desde la cooperación en la producción de biocombustibles hasta la negociación de un acuerdo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la brasileña Petrobras para explotar hidrocarburos en aguas profundas.

“También estuvieron de acuerdo en profundizar las conversaciones que permitan revisar y actualizar el marco jurídico bilateral comercial”, afirma el comunicado.

Con el fin de acelerar el acercamiento, los dos mandatarios le pidieron a sus cancilleres programar para lo más breve posible una nueva reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, el principal mecanismo bilateral de diálogo y cooperación.

Con información de EFE