Trump reaparece en mitin en Florida tras intento de asesinato: ‘Debería estar seguro y bajo techo’

Trump reapareció en un acto público tras el atentado que sufrió en la cena de corresponsales el pasado fin de semana.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que debería estar “bajo techo y en una instalación segura”, tras el intento de asesinato que sufrió la semana pasada durante la cena de corresponsales, pero indicó que optó por desafiar las recomendaciones y presentarse ante una multitud de simpatizantes en Florida.

“No debería estar aquí. Acaba de haber un intento (...) contra mi vida”, dijo el presidente en un acto de campaña para las elecciones de medio mandato en The Villages, una de las mayores comunidades de personas jubiladas del país.

“Debería estar bajo techo, en una instalación segura, donde pueda cumplir mi mandato tranquilamente, hermosamente y de forma segura, destruyendo todo lo que se interponga en nuestro camino; como esos países malvados que quieren conseguir armas nucleares”, agregó.

Este es el primer evento público en el que participa el presidente desde que un hombre armado intentara acceder a la carrera al salón donde se encontraba Trump presidiendo la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C.

¿Qué sabemos de Cole Allen tras el ataque en la cena de corresponsales?

El acusado, Cole Allen, intentó irrumpir armado en el salón del hotel Washington Hilton, donde además se hallaban la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y varios miembros del Gobierno.

Había además en la sala unos 2 mil invitados, entre periodistas, diplomáticos y empresarios.

Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos y Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no sufrió impactos de bala.

El incidente no dejó víctimas, aunque los disparos provocaron la evacuación de Trump y el resto de autoridades, además de desatar el pánico entre algunos de los asistentes.

Así han sido los atentados contra Trump

Trump ha sido objeto de tres intentos de atentado en los dos últimos años. El primero tuvo lugar el 13 de julio de 2024 durante un mitin para las elecciones presidenciales en Butler (Pensilvania). Tan solo sufrió una herida por bala en su oreja derecha, un ciudadano perdió la vida y otro resultó herido.

Dos meses después -el 15 de septiembre- sobrevivió a otro intento mientras jugaba al golf en su club de West Palm Beach (Florida).

El Servicio Secreto detectó a un hombre armado con un rifle apostado entre la maleza junto al campo. El sospechoso, Ryan Routh, de 58 años, huyó antes de abrir fuego y fue detenido posteriormente.