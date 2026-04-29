Rastreó sus movimientos: ¿Cómo fue que Cole Allen siguió a Trump en la cena de corresponsales?

Allen usó su teléfono para acceder a un sitio web que rastrea los movimientos del presidente basándose en información pública sobre su agenda. (EFE/ @realDonaldTrump / Shutterstock).

El hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en un hotel de Washington el sábado siguió los movimientos del presidente en tiempo real utilizando un sitio web y transmisiones de video en vivo justo antes de un tiroteo con la seguridad del lugar, según nuevos detalles revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El sospechoso, Cole Tomas Allen, se tomó una foto en el espejo de su habitación de hotel mientras se armaba, poco antes de bajar al lugar donde Trump asistía a una gala, según consta en un documento judicial presentado por el Departamento de Justicia.

Al acercarse a un puesto de control, Allen se quitó un abrigo largo negro que ocultaba una escopeta, pasó corriendo por un detector de metales y disparó el arma al menos una vez hacia las escaleras que conducían al salón de baile antes de ser reducido y detenido, según informó el gobierno.

La nueva información fue revelada el miércoles por los fiscales federales que solicitaban a un juez que mantuviera a Allen bajo custodia en espera del juicio.

Si bien Allen no tiene antecedentes penales, los abogados del gobierno escribieron que “demostró no solo la capacidad de acumular y usar cantidades significativas de armamento letal, sino también la voluntad de engañar a sus allegados para lograr sus objetivos políticos mediante la violencia”.

Los fiscales federales afirmaron que, “de haber logrado el acusado su objetivo, habría provocado uno de los días más oscuros de la historia estadounidense. El acusado viajó por todo el país con el propósito explícito de asesinar al presidente de los Estados Unidos”.

La audiencia de detención está programada para el jueves en el tribunal federal de distrito de Washington. Los abogados de Allen no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.

¿De qué se le acusa a Cole Allen, que intentó asesinar a Trump?

Además del cargo de intento de asesinato del presidente, la denuncia penal también incluye dos delitos relacionados con armas de fuego. Supuestamente, Allen portaba una pistola y una escopeta al ser arrestado. Se enfrenta a una posible cadena perpetua si es declarado culpable del cargo de intento de asesinato.

Según el informe del gobierno, un agente del Servicio Secreto disparó cinco veces contra Allen, pero el acusado resultó ileso.

El gobierno ya había declarado que un agente con chaleco antibalas recibió un disparo en el pecho, pero no ha confirmado quién cree que fue el responsable.

Según las acusaciones, Allen reservó una habitación en el Washington Hilton aproximadamente un mes después de que Trump anunciara a principios de marzo que asistiría a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en ese mismo lugar.

Por esas fechas, Allen buscó en internet el término “cena de corresponsales de la Casa Blanca 2026”, según informó el gobierno.

En los días siguientes y durante su viaje en tren a Washington, Allen supuestamente utilizó su teléfono móvil para acceder a varios artículos en línea sobre la cena y el programa previsto de eventos.

El 25 de abril, día de la cena, según los fiscales, Allen usó su teléfono para acceder a un sitio web que rastrea los movimientos del presidente basándose en información pública sobre su agenda.

En la media hora previa al presunto ataque, se tomó una foto frente al espejo y accedió a una transmisión de video en vivo de Trump camino al hotel, según consta en la documentación.

Anteriormente, los fiscales habían dicho que Allen envió un manifiesto a amigos y familiares en el que parecía atribuirse la responsabilidad de un ataque planeado en el que estaban involucrados Trump y otros funcionarios de la administración, aunque no mencionó al presidente por su nombre.

Al final de la carta, Allen escribió que se sentía “fatal”, pero que “experimentaba rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta administración”, según el gobierno.

Concluyó diciendo: “¡No lo recomiendo en absoluto! ¡Sigan estudiando, chicos!”.

El caso es Estados Unidos contra Allen, 26 de junio de 1980 , Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Columbia.