Imputan al presunto autor del tiroteo en gala de la Casa Blanca por intentar matar a Trump

Un hombre de California fue acusado de intentar matar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un ataque ocurrido el fin de semana en una cena de gala en Washington.

Cole Tomas Allen, de 31 años, hizo su primera comparecencia ante un tribunal federal el lunes, para que se le leyeran las acusaciones en una audiencia que duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente el próximo 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos.

El agresor, identificado como Cole Tomas Allen, fue detenido en el exterior del salón de baile del Washington Hilton, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche.

Funcionarios de la administración dijeron que Allen intentaba irrumpir en el evento para atacar a altos funcionarios de Estados Unidos, incluido el presidente Donald Trump, quien asistía a la cena. Trump y el vicepresidente JD Vance fueron evacuados.

Los objetivos exactos y los motivos de Allen no estaban claros, aunque envió un extenso manifiesto a familiares, visto por Bloomberg, en el que parecía calificar a Trump de “traidor” y acusarlo de cometer delitos.

Previamente el domingo, el fiscal general interino de EU, Todd Blance, informó que Allen sería acusado por el uso de arma de fuego y agresión a un agente federal, aunque también destacó que podrían agregársele cargos según el móvil del ataque.

Puesto que aún no se ha hecho público un escrito de acusación, se cree, por lo dicho hasta el momento por el Departamento de Justicia y la fiscal general del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, que los dos cargos relacionados con armamento serían uso de un arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa.

“Esto fue un intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, en el que el acusado dejó claro cuál era su propósito, y ese propósito era eliminar a la mayor cantidad posible de altos cargos del Gabinete”, dijo Pirro ante reporteros.

Allen se presentó ante la corte vestido con un uniforme de color azul neón, flanqueado por su equipo de defensa, que insistió en que el acusado no tiene antecedentes penales.

Con semblante calmado, el joven asintió a las aseveraciones del tribunal y contestó con rapidez y en voz baja a las preguntas del magistrado.

¿Cómo ingresó un atacante armado a la gala de la Casa Blanca?

El sábado, el acusado, armado con una escopeta, una pistola y cuchillos, se saltó un control de seguridad en el hotel Hilton de Washington, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) con la presencia de Trump, la primera dama, Melania Trump, o los secretario de Estado, del Tesoro y de Guerra.

Tras un intercambio de disparos -uno de los cuales alcanzó a un agente que evitó males mayores gracias al chaleco antibalas-, Allen fue neutralizado por el Servicio Secreto antes de poder acceder a la planta donde se encontraba el salón de baile en el que se celebraba la cena. Cuando comenzó el fuego cruzado, Trump y el resto de altos cargos fueron evacuados de inmediato.

La Casa Blanca dijo este lunes que se van a revisar los protocolos de seguridad para eventos en los que participe Trump que se celebren fuera de la oficina presidencial.

Con información de EFE.