¿El Arca de Noé existió? Nuevos estudios en Turquía refuerzan hipótesis de su hallazgo

El yacimiento fue descubierto originalmente en 1959 por el capitán del ejército turco Ilhan Durupinar, quien observó la formación de barcos en fotografías aéreas de la zona tomadas por las fuerzas armadas turcas.

Nuevos escaneos con radar de penetración terrestre (GPR) y análisis de muestras de suelo en una formación rocosa del monte Aratat en Turquía identificaron estructuras subterráneas que podrían reforzar la hipótesis de que el sitio estaría relacionado con el Arca de Noé.

Así lo explicó al medio GB News el investigador Andrew Jones, quien durante años ha estudiado una formación descubierta en 1959 a más de mil 828 metros sobre el nivel del mar y que, según el reporte, se asemeja a un barco.

La estructura mediría aproximadamente 556 metros de largo, cifra que coincidiría con las dimensiones descritas en el capítulo seis del Génesis, según indica el medio.

El investigador explicó que, tras nuevas exploraciones, su equipo detectó corredores bajo tierra, que describió como túneles que siguen un patrón.

“Hemos encontrado túneles que bajan en línea recta por el centro del barco y por el borde interior de la forma del barco, todos conduciendo a una cavidad central, a la que llamo el atrio”, indicó.

Ante esto, vinculó esas cavidades con el relato bíblico. “En el relato bíblico, se dice que el Arca tenía tres cubiertas. Dios le dijo a Noé que metiera a los animales. Y esos animales se habrían quedado allí, además de Noé y su familia. Lo interesante es que estos vacíos están alineados bajo tierra y no son aleatorios”, sostuvo.

El arca habría dejado una ‘firma química’

Además, el equipo de investigadores del proyecto Noah’s Ark Scan tomó muestras del suelo, y sus resultados se presentan como un posible indicio de diferencias dentro y fuera de la forma.

“En 2024, tomamos 88 muestras de suelo aleatorias dentro y fuera de esa forma de barco. Lo que mostraron fue que el suelo dentro de la forma del barco tenía tres veces más materia orgánica que justo afuera, y un 38 por ciento más de potasio”, destacó, agregando que eso demostraría que el suelo es único.

Por lo tanto, sugirió que una embarcación de madera se habría descompuesto con el paso de miles de años, dejando una firma química particular.

“Es exactamente el vínculo que se da con la Biblia. Son 300 codos egipcios. Para nosotros, estas son líneas positivas que estamos siguiendo, y está mostrando que hay más por encontrar”, subrayó.