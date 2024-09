Emma Coronel le dedica mensaje a Belinda por su caída en París: ¿Qué le dijo la esposa del ‘Chapo’?

Belinda protagonizó uno de los momentos más virales durante la Fashion Week de Milán, ya que la intérprete de “Cactus” sufrió una caída, de la cual logró levantarse con ayuda de Anitta, la cantante de reggaetón.

Ganando como siempre, la actriz de ¿Quién lo mató? logró ponerse de pie y siguió modelando en el importante evento, en el cual también estuvo presente Emma Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien debutó como modelo.

Belinda sufre accidente en París semana de la moda. (Foto: EFE)

La actitud de Belinda al continuar sobre la pasarela de L’Oreal y terminar de modelar a pesar de lo que ocurrió, fue muy aplaudido, no solo por los seguidores de la cantante sino también por otras modelos.

¿Qué dijo Emma Coronel sobre la caída de Belinda en la pasarela?

Emma Coronel, quien estuvo cerca de tres años en la cárcel debido a que se enfrentó a cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a Belinda.

En sus historias de Instagram, la esposa del “Chapo” Guzmán dejó ver la admiración que le tiene a la intérprete de “Sapito”, luego de su caída: “Después de ayer, yo tengo millones de aplausos para Belinda”.

Emma Coronel estuvo en la Fashion Week de Milán, debido a que modeló uno de los diseños de April Black Diamond, firma que también vistió a Mariel Colón, cantante y abogada que se encargó de la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Emma Coronel usó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a Belinda, debido a que la cantante se cayó en la pasarela de la Fashion Week. (Foto: Captura de pantalla)

Con su participación en la Semana de la Moda en Milán, Emma Coronel cumplió su sueño, debido a que en una entrevista con el programa Despierta América compartió que ella deseaba ser modelo desde que era pequeña.

Además de la protagonista del video musical La Señora, tema de de Mariel Colón; Andie MacDowell le dio unas palabras de apoyo a Belinda y la consoló, luego de que se cayó en la pasarela.

En un video difundido por la revista Caras, se puede ver a Belinda sentada sobre el regazo de la famosa modelo y actriz estadounidense, quien le aseguró que no debería sentirse avergonzada por lo que ocurrió.

“Deberías sentirte muy orgullosa, tú representas cómo todos se sienten cuando se caen y tienen que ponerse de pie otra vez, lo hiciste increíble y ¿sabes qué? así es la vida, sólo levántate otra vez”.



La modelo y actríz estadounidense Andie McDowell a Belinda en el desfile. pic.twitter.com/ig0DKdkgHb — Belinda Data (@BelindaData) September 24, 2024

“Deberías sentirte muy orgullosa, tú representas cómo todos se sienten cuando se caen y tienen que ponerse de pie otra vez, lo hiciste increíble y, ¿sabes qué? así es la vida, sólo levántate otra vez”, le dijo la protagonista de Cuatro bodas y un funeral.

Belinda reacciona a su caída en la Fashion Week con humor

Luego de este suceso, Belinda no se dejó ver afectada por la situación e incluso hizo un video en donde se comparó con Carrie Bradshaw, la protagonista de la serie Sex and the city, debido a que este personaje se cae durante una pasarela de Dolce & Gabbana.

En el clip se puede escuchar la voz de Sarah Jessica Parker, actriz quien da vida al icónico personaje, diciendo: “Tenía que elegir: podía bajarme de la pasarela y dejar que la modelo que llevaba dentro muriera de vergüenza o levantarme con todas mis fuerzas y seguir. Y eso fue justo lo que hice”.

En la serie, al igual que ocurrió con Belinda, el personaje se levanta del suelo y continúa caminando, por lo que en sus historias la cantante agregó la otra parte del diálogo.

"Belinda":

Por su caída en la #ParisFashionWeek y la ayuda que recibió de Anitta. pic.twitter.com/RD6mZsf2u1 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 23, 2024

“Cuando la gente real se cae en la vida, se vuelve a levantar y siguen caminando. Gracias Carrie (Bradshaw) por hacerme sentir mejor en este momento”, dijo la cantante, quien también indicó que esta situación fue el momento “más icónico de su vida”.

“No importa cuantas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas, gracias Anitta”, escribió Belinda en otro video sobre su caída en la pasarela.