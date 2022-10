Eduin Caz se lastima la rodilla al hacer el paso de Anitta; alerta a fans por boletos falsos

El éxito para Grupo Firme continúa después de su presentación ante 280 mil personas en el Zócalo; sin embargo, no todo ha salido tan bien para el vocalista de la agrupación, Eduin Caz.

Recientemente, el intérprete de ‘Ya supérame’ se presentó con su agrupación en Denver, Colorado y terminó lesionado de su rodilla al hacer una ‘arriesgada’ coreografía: Se trata del ‘Anitta Challenge’ un baile que realizó la cantante brasileña hace algunos meses y que se volvió tendencia en redes sociales, sobre todo en TikTok.

Caz compartió en su cuenta de Instagram el momento que causó emoción entre sus seguidores, quienes incluso alabaron la condición física que tenía el vocalista y su habilidad perreando.

Sin embargo, después del evento compartió una imagen en su avión privado, anunciando que se lesionó la rodilla. Por lo mismo, dijo que tomaría unos días de descanso y reposo para recuperarse y poder regresar a cumplir con su agenda musical.

“Me voy con mi rodilla lastimada, pero se logró. Descansaré unas semanas, así que estaré ausente. Los amo”, escribió en la foto, aprovechando para agradecer a las ciudades de Denver y Salt Lake City por un gran fin de semana, según sus palabras.

Captura de pantalla de la historia de Eduin Caz en Instagram.

Eduin Caz alerta a sus fans por boletos falsos

Por otra parte, la agrupación, con Eduin como vocero, compartió un comunicado con sus fans en el que explica que para su presentación en Tijuana, ciudad donde nació Grupo Firme, el próximo 5 de noviembre solo hay un link de compra de boletos, y lo comunicaba con el fin de evitar estafas.

“Mucho ojo familia, mucho cuidado, ya me mandaron muchos mensajes de páginas falsas que ya tienen los boletos, no es cierto, solamente el link que yo les voy a poner que es exclusivamente de Ticketmaster son los que tienen los boletos de Grupo Firme, no se dejen engañar”, explicó.

El link fue puesto a disposición nuevamente después de que más de 100 mil fans colapsaran la página de la boletera con el fin de obtener una de las codiciadas entradas. Sin embargo, y se pueden comprar las entradas para aquel show.

“Es algo bueno pero es algo malo porque nadie puede comprarlo. Estamos solucionando el problema; yo les voy a avisar”, aseguró Eduin Caz hace algunos días para tranquilizar a los fans.