Sarah Jessica Parker apoya a mujeres que denunciaron a Chris Noth

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, las actrices que protagonizan las series Sex & The City y su revival And Just Like That, se pronunciaron sobre el reciente escándalo que envuelve a su compañero de reparto Chris Noth, el personaje de ‘Mr. Big’, cuando tres mujeres lo señalaron por abuso sexual.

De acuerdo a los reportes, los hechos ocurrieron entre 2004 y 2015, en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles. “Estamos profundamente tristes de escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Nosotras apoyamos a las mujeres que han ido hacia adelante para compartir sus dolorosas experiencias. Sabemos que debió ser algo muy difícil de hacer y las elogiamos por ello”, dijeron las protagonistas en un escueto comunicado compartido en conjunto por medio de sus redes sociales.

La pronunciación de Sarah Jessica Parker llega algunos días después de que otra de sus colegas, la actriz Zoe Lister-Jones, recordara a quien fuera su compañero en La Ley y el Orden como un depredador sexual que acosó a una amiga promotora y con ella tuvo comportamientos inadecuados por acudir borracho al set.

“Chris Noth capitalizó la fantasía que las mujeres creían que representaba ‘Mr. Big’. Y esas fantasías a menudo crean entornos donde prospera la confusión emocional. Quizás la muerte de ‘Big’ sea el dolor común que todos debemos enfrentar al lamentar esa fantasía, al liberar ese arquetipo masculino con el que nosotras, como mujeres, nos hemos alimentado a través de la cultura popular”, dijo Lister-Jones.

Aunque el actor ha negado fervientemente las acusaciones al expresar que los encuentros fueron consensuados y que nunca pasaría el límite del no, su carrera se ha visto perjudicada en los últimos días. Primero, la marca de bicicletas de ejercicio Peloton retiró un anuncio con Noth a la cabeza, después su agencia de representación rescindió su contrato y más recientemente fue despedido de la serie The Equalizer, a la que entró este año.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no”, argumentó Noth.