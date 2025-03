¿Quién es el dueño de Pollo Loco? La historia del empresario que soñó con conquistar el mundo con su sabor

Existen sitios para comer originales como el restaurante Hueso del Chef Poncho Cadena, pero no todos requieren de ser lujosos o peculiares para ser exitosos y ese es el caso del restaurante Pollo Loco, fundado hace 50 años con una sola sucursal en Guasave, en Sinaloa, por Francisco Ochoa, quien deseaba “conquistar al mundo con su sabor”.

El nombre del lugar se debe a que amigos y familiares llamaron ‘loco’ a su fundador al momento de contarles los planes de iniciar con un emprendimiento donde planeaba vender pollo asado al carbón.

La compañía del Pollo Loco ya tiene presencia en otros 6 estados, además de Sinaloa, donde inició la historia del restaurante.

El Pollo Loco ofrece platillos como papas a la francesa y puré de papa. (Foto: Instagram @elpollolocomx)

¿Quién es Francisco Ochoa, dueño y fundador de El Pollo Loco?

Francisco Ochoa nació en agosto de 1942 y a sus 14 años comenzó a trabajar en un negocio familiar de venta de muebles, sin embargo, un desastre natural ocasionó pérdidas al grado de tener que cerrar.

“Trabajé a los 14 años en el negocio familiar de muebles, pero una inundación en 1958 destruyó todo lo que tenía en bodegas y sucursales, todo se acabó, entonces me pidieron ayuda para mantener a los míos, tenía muchos hermanos (...) Ya no regresé a la escuela porque empecé a laborar tiempo completo”, contó el empresario mexicano para el pódcast Como Comí.

Antes de fundar El Pollo Loco, estuvo a cargo de un negocio de tacos de carnitas, fundó un taller y puso una zapatería.

“Siempre traté de pegar a algo con un negocio, inicié talleres, taquería de carnitas y finalmente en una zapatería, pero no nos iba bien, no competíamos con las grandes marcas”.

Juan Francisco Ochoa es el dueño de El Pollo Loco. (Foto: Instagram @pancho.8a)

Francisco Ochoa acudió a buscar un pollo asado, que era la comida de moda en Sinaloa en la década de los 70, pero le negaron el servicio en más de una ocasión, eso lo llevó a poner su propio negocio.

“En 1974 se pusieron de moda los pollos asados a la parrilla, algo que no se había visto antes (...) En Guasave se abrió un negocio, como estaban de moda, uno iba a comprar seguido los pollos, un día fui por dos y me negaron la venta (...) Aunque ahí tenía me dijeron que solo preparaban y vendían 100 pollos”, platicó.

El primer restaurante nació en 1958 en Guasave, pero pidió mesas y sillas a sus amigos para poder aperturar.

El Pollo Loco vende platillos asados. (Foto: Instagram @elpollolocomx)

El nombre nació porque sus amigos le decían que estaba “loco”, pero él aceptó con cariño el adjetivo y lo añadió al nombre, así nació El Pollo Loco, donde convenció a un cocinero de que le enseñara una receta para cocinarlo donde la clave estaba en la cantidad de la “sal y pimienta”, sabor con el que quería “conquistar al mundo”

Al final, fue su mamá quien lo aconsejó de preparar un marinado muy similar al que agregaba a la pierna de cerdo, pero para los pollos: “Hasta hoy esa es la clave del éxito, porque la receta sigue siendo igual desde hace 50 años”, dijo el dueño del restaurante en la misma charla.

Francisco Ochoa también es dueño de una taquería en Estados Unidos llamada Taco Palenque, que cuenta con una sucursal en Texas.

El Pollo Loco ofrece platillos como papas a la francesa y puré de papa. (Foto: Instagram @elpollolocomx)

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante El Pollo Loco?

El menú del restaurante ofrece pollos completos, medios pollos, paquetes y combos, además de complementos como papas fritas, frijoles charros y quesadillas en tortillas de harina, estos son los costos:

Un pollo: 249 pesos

Medio pollo: 129 pesos

Cuarto de pollo: 76 pesos

Paquete de 5 alas: 94 pesos

Combo de 2 piezas de pollo más dos complementos: 135 pesos

Combo de 3 piezas de pollo más dos complementos: 165 pesos

Combo de 8 piezas de pollo más dos complementos: 289 pesos

Combo de 12 piezas más 4 complementos: 454 pesos

Combo de 16 piezas más 6 complementos: 599 pesos

Burrito: 115 pesos

Complementos

Frijoles charros: 35 pesos

Arroz: 35 pesos

Ensalada de col: 35 pesos

Ensalada con pasta de coditos: 35 pesos

Papas a la francesa: 35 pesos

Quesadilla de harina o maiz: 35 pesos

Agua de jamaica (medio litro): 35 pesos

Refrescos: 35 pesos

El Pollo Loco ofrece burritos. (Foto: Instagram @elpollolocomx)

¿Dónde hay sucursales de El Pollo Loco?

El negocio de venta de carne de pollo asado tiene sucursales en diferentes estados de la República Mexicana y son: Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas.

Coahuila: 11 sucursales (Torreón, Saltillo, Piedras Negras, Monclova y Ramos Arizpe)

Durango: 2 sucursales (Gómez Palacio)

Michoacán: 3 sucursales (Morelia)

Nuevo León: 39 sucursales (Monterrey, San Pedro, Guadalupe, Cadereyta)

Querétaro: 4 sucursales (Querétaro)

Sinaloa: 1 sucursal (Guasave)

Tamaulipas: 20 sucursales (Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros)

¿Qué sabemos de los incendios en las sucursales El Pollo Loco?

Javier Flores, titular de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, informó que se reunirá con los dueños del restaurante El Pollo Loco tras los incendios provocados en 5 sucursales de Monterrey.

El fiscal no concedió detalles acerca del motivo de los ataques, pero descartó una extorsión como móvil.

El empresario Francisco Ochoa no se pronunció tras las declaraciones de la FGJ de Nuevo León, informó Imagen Noticias este lunes.