Ocran Leaks habla de la muerte de Camilo Ochoa, su rival en redes: ‘Se rio de eventos, le toca ser noticia’

(Fotoarte: El Financiero / Créditos: Soy Camilo Ochoa en Youtube @soycamiloochoa / IA Gemini).

El youtuber Ocran Leaks se pronunció sobre el asesinato del creador Camilo Ochoa Delgado, ‘El Alucín’, quien estuvo vinculado a una cártel del crimen y generaba contenido relacionado con la delincuencia organizada.

El youtuber criticó el contenido de quien fuera su ‘rival’ en redes sociales: “A él le tocó informar sobre muchas renuncias (muertes) y capturas y reírse de estos eventos. Pues ahora le toca toca él ser la noticia“.

Según acuso, “lo que dijo en la mayoría de sus entrevistas era una sarta de mentiras pero esto le ayudó para crear su marca y lograr tener su canal de YouTube y sus redes sociales con bastante números”, los cuales asegura que estaban “un poco inflados artificialmente” sin dar mayores detalles.

Ocran Leaks también dijo que “de lo que él contaba 20% era verdad (...) pero siempre trataba de quedar bien parado él o sus aliados”.

El youtuber envió un mensaje para la gente con relación al mundo del narcotráfico: “Aléjense de ese mundo lo más que puedan. Camilo pagó sus crímenes, tuvo la oportunidad de rehacer su vida y no la aprovechó”.

Ocran Leaks también informó a sus seguidores que planeaba publicar una entrevista con alguien que compartió prisión con Camilo Ochoa; sin embargo explica que lo hará “cuando sea prudente sacar ese video”.

La vida de Camilo Ochoa cambió en 2004, cuando el hijo del fundador de 'El Pollo Loco' fue secuestrado por 'Los Zetas' (Foto: Soy Camilo Ochoa en Youtube/@soycamiloochoa).

¿Qué le pasó a Camilo Ochoa ‘El Alucín’, creador de contenido asesinado?

El influencer mexicano Camilo Ochoa, conocido como ‘El Alucín’, fue asesinado el pasado 16 de agosto de 2025 en su casa en Temixco, Morelos, confirmó la Fiscalía General del Estado de Morelos.

De acuerdo con testigos, un hombre armado ingresó a la vivienda alrededor de las 17:00 horas y abrió fuego contra el influencer, le dio en el pecho, cuello y cerca de la cara. El agresor huyó en un automóvil blanco con rumbo desconocido y no fue identificado ni descrito inmediatamente.

En redes sociales, Ochoa acumulaba más de 200 mil seguidores en Instagram y 300 mil en YouTube. Mezclaba anécdotas de su vida criminal y cuestiones de su vida personal, lo que lo volvió una figura polémica.

Su padre, Juan Francisco Ochoa, fue el fundador de la cadena de restaurantes ‘El Pollo Loco’, la cual abrió en 1975 y actualmente cuenta con sucursales en más de 8 ciudades del país y también tiene presencia en Estados Unidos.

En 2004, fue secuestrado por el grupo Los Zetas y liberado tras un rescate millonario. Años después, se incorporó al Cártel de Sinaloa y estuvo en prisión. De acuerdo con sus relatos, colaboró con la Marina para combatir con la facción de Dámaso López Núñez ‘El Licenciado’, quien quedó al mando tras la segunda captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Camilo Ochoa 'El Alucín' fue asesinado el 16 de agosto en su casa, ubicada en Temixco. Presuntamente tenía nexos con 'Los Chapitos' (Imagen ilustrativa generada mediante IA Gemini). (Imagen ilustrativa generada con IA)

Además, habría colaborado en operaciones en domicilios y con información Raúl Carrasco Lechuga ‘El Chore’, quien era jefe a cargo de la plaza del municipio ahora conocido como Eldorado.

A inicios de año, Ochoa estuvo en folletos distribuidos en Culiacán, junto con personajes como el cantante Peso Pluma, donde señalaban a 25 personas conocidas de ser “financieros y colaboradores” de ‘La Chapiza’.

Con información de Teodoro Rentería/Corresponsal y Carlos Velázquez Martínez/Corresponsal