El día que casi asesinan a Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’, por ir a comer pasteles

‘Libró’ la muerte: Ovidio Guzmán visitaba su pastelería favorita cuando un grupo de sicarios le seguía los pasos, pero se salvó de ser asesinado en el lugar.

‘El ratón’ acudía a comer a un restaurante de la Ciudad de México cuando lo iban a matar, pero no fue víctima de un ataque armado porque se les negó la orden a los asesinos a sueldo, se lee en una publicación de la revista Proceso.

Actualmente, el hijo del ‘Chapo’ Guzmán se declaró culpable en EU, donde aceptó su responsabilidad den 4 de los delitos que lo acusan, entre ellos delincuencia organizada y tráfico de drogas.

Los cheesecake son de los postres favoritos de Ovidio Guzmán. (Foto: Instagram / @cheesecakefmx).

¿En qué restaurante iban a matar a Ovidio Guzmán?

Uno de los restaurantes favoritos de Ovidio Guzmán era The Cheesecake Factory, donde acudía a comprar pasteles y una malteada el día que iba a ser asesinado por un comando armado que presuntamente envió Ismael ‘Mayo’ Zambada en colaboración con Rafael Caro Quintero.

El hijo del ‘Chapo’ Guzmán era seguido todos los días de la semana por los sicarios y ellos vieron la oportunidad de liquidarlo mientras ‘El ratón’ acudió a la plaza Parque Delta, donde está una sucursal de la pastelería de la CDMX.

Los postres “le encantaban” y “nunca faltaba” al lugar que visitaba los jueves sin falta. Así lo ubicaron fácilmente el 28 de octubre de 2021 alrededor de las 18:00 horas.

Ovidio llegó al lugar para comer sus alimentos, los sicarios reportaron su llegada a un hombre apodado ‘El flaco’, quien les negó “jalar el gatillo” porque no quería un desorden dentro del centro comercial, uno de los más visitados en la Ciudad de México.

Esto porque no querían lastimar a terceras personas ni llamar mucho la atención, de otra forma, serían regañados por los “jefes” Caro Quintero y ‘Mayo’ Zambada.

De acuerdo con el reporte del Ejército Mexicano, compartido por Proceso, ‘El ratón’ viajaba en dos camionetas blindadas, siempre iba armado y nunca se quedaba más de dos noches en el mismo lugar.

Dos días después de estar a punto de disparar contra Ovidio Guzmán en su pastelería favorita, el comando armado fue detenido en un domicilio en la Nápoles, en la CDMX. Tras su arresto, ellos confesaron que tenían la orden de matar al hijo del ‘Chapo’ y lo planearon en el restaurante en Parque Delta, pero no ejecutaron el ataque armado y “se les peló”.

