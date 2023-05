¿De qué están hechas las salchichas?

Un ‘jocho’ sin salchicha no es un hot-dog, este producto de charcutería tiene presencia en varios platillos; sin embargo, su consumo en exceso puede ser dañino para la salud de tu organismo debido a sus ingredientes y proceso de elaboración.

Aunque no se tiene conocimiento exacto de cuándo se creó este platillo, algunos expertos señalan que existen versiones del alimento que datan desde la antigua Grecia y Roma.

¿Con qué carne se hacen las salchichas?

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) explica que las salchichas son carne procesada, es decir, aquella que pasó por un proceso de transformación para ser consumida, como ahumado, fermentación o se sala. Aquí también encontramos al jamón, chorizos y demás embutidos.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, la mayor variedad de salchichas se encuentra en Alemania y, en términos generales, la salchicha tradicional es una tripa rellena de carne magra picada, sin grasa ni hueso, y sazonada que suele contener grasa de cerdo.

En algunos casos es posible encontrar salchichas que mezclen diferentes tipos de carne, estas pueden contener res, ternera o cordero.

En su proceso de elaboración, los ingredientes son picados al grado de quedar más o menos finos y se embuten en una tripa de cerdo o cordero. En algunos lugares se utiliza carne sobrante de otros cortes para su elaboración.

También existen algunos tipos de salchicha, especialmente las comerciales, que no vienen dentro de tripas, de acuerdo con un Estudio de Calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), estos son productos alimenticios de embutido semifirme.

Esto quiere decir que aquellos tipos de salchichas son elaborados con una pasta que, en lugar de ser almacenada en una tripa, se acomoda en otro tipo de envoltorio que puede ser de colágeno entre otros elementos comestibles.

Las salchichas se pueden consumir como botana. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Qué tan saludable son las salchichas?

Según la edición de agosto 2020 de la Revista del Consumidor de Profeco las salchichas son una fuente de proteínas, humedad, grasas, carbohidratos y sodio, sin embargo, algunas versiones de marcas comerciales contienen almidones y conservadores.

Según Healthline, un sitio especializado en temas de salud, consumir alimentos procesados como las salchichas se ha asociado con un estilo de vida poco saludable. Esto se debe a su valor nutricional que se relacionan con un aumento en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Ciertos especialistas apuntan que una persona adulta sana no debe de sobrepasar la cantidad de 25 gramos al día de carnes procesadas o embutidos.

En tanto, de acuerdo con un artículo de Harvard School of Public Health, en las investigaciones no está claro qué cantidad de carne procesada es segura y si el tipo de carne procesada marca la diferencia.

Exceso de sodio

La página especializada de Eat this, not that explica que la mayoría de las salchichas tienen altos niveles de sodio, algunas incluso pueden llegar hasta los 900 miligramos por pieza. La Organización Mundial de la Salud (OMS) solamente recomienda que su consumo sea de dos gramos por día.

El sodio es un elemento químico que se encuentra en varios alimentos, su consumo en exceso ha sido relacionado con algunos de los siguientes problemas:

Deshidratación

Problemas renales

Aumento de peso

Hipertensión

Las salchichas contienen altos niveles de sodio. (Foto: Wikimedia Commons)

Exceso en grasa saturadas

El sitio de Eat this, not that también explica que algunas versiones de este alimento son fuentes de grasas saturadas que, si se consumen en exceso, pueden aumentar los niveles de colesterol malo.

De acuerdo con Medline Plus, algunos efectos secundarios de las grasas saturadas son:

Problemas cardiovasculares

Aumento de peso

Problemas arteriales

Riesgo de cáncer

Profeco explica que el color rosado de algunas salchichas se debe a que, en su proceso de elaboración, se le agregan nitritos que actúan como preservativos que evitan la entrada de ciertas bacterias al alimento.

A pesar de no ser tóxicos para el consumo humano, el sitio de Healthline explica que en ciertas condiciones los nitritos en los alimentos se pueden transformar en nitrosaminas al ser expuestas a altas temperaturas. Este nuevo compuesto se ha asociado con el riesgo de aumento en cáncer.

El consumo en exceso de salchichas puede perjudicar la salud. (Shutterstock)

¿Cuántas calorías tienen las salchichas?

Las salchichas también son una fuente de calorías, de acuerdo con el sitio especializado de My fitness pal estos son algunos de los aproximados de ciertas versiones del alimento: