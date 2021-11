‘The Beatles: Get Back’: Se estrenó el documental de Peter Jackson con material inédito

En enero de 1969 John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se reunieron para componer nuevas canciones para un especial de televisión después de dos años sin presentarse en vivo, lo que quizás no sabían es que su actuación en la azotea de Apple Corps de ese año sería la última.

Por medio de un trabajo dividido en tres partes, la primera actualmente disponible en Disney +, el director Peter Jackson, reconocido por su trabajo en la saga El señor de los anillos, presenta su documental The Beatles: Get Back, gracias al cual se enfrentó a 57 horas de material inédito y 150 horas de grabaciones de audio en un trabajo que le representó cuatro años.

Dentro de su visión se derriban algunos mitos detrás de la separación de la banda de Liverpool. Quizá el más resonado es la constante aparición de Yoko Ono durante los ensayos. Pero la discordia entre los integrantes no pasa por ahí, pues la pareja de John Lennon acompaña, pero no opina: se entretiene tejiendo o leyendo a su lado. Pero no es la única que visita a la agrupación, pues la futura esposa de McCarntney, la fotógrafa Linda Eastman, también se presenta en el estudio.

“Va a ser algo increíblemente cómico dentro de 50 años; se separaron porque Yoko se sentó en un amplificador”, bromea McCartney. No estaba del todo equivocado. En la creación de Let it be no aparecen los conflictos, al contrario, los músicos trabajan en conjunto e intercambian sus ideas.

La breve separación de George Harrison también forma parte del documental. “Dejo la banda ahora”, les dice. Aunque finalmente sus compañeros lo convencen de volver y no solo eso, sino que se muestran riendo sobre las noticias falsas de los periódicos.

Jackson revivirá en su totalidad el tan recordado concierto de 42 minutos aquel 30 de enero de 1969, pero esta vez lo presenta desde diferentes ángulos que reflejan tanto tomas desde la calle como cámaras dentro del edificio.