‘Get back’: La serie documental de The Beatles ya tiene fecha de estreno

The Beatles es quizá la banda más reconocida de la historia, y a pesar de que se separó hace 51 años, el legado musical que han dejado es impresionante y ha prevalecido a lo largo de las generaciones. Y para todos aquellos que se consideran fans de la banda, les tenemos noticias: Ya hay fecha de estreno del documental de The Beatles.

‘Get Back‘ es el nombre que llevará esta producción, dirigida por Peter Jackson. En este material que constará de tres capítulos, podremos explorar la producción de ‘Let it Be’, el último álbum que lazó la banda antes de su separación en 1969, y que precisamente tenía como nombre provisional ‘Get Back’.

En el marco del Disney+ Day, realizado esta mañana por la plataforma de streaming, se dieron a conocer algunos detalles sobre este estreno, como el primer adelanto del documental, que va a estar en exclusiva por Disney+.

¿Acaso Los Beatles inventaron el POV? Les compartimos el póster oficial de The Beatles: Get Back, una Serie Documental en tres partes con momentos inéditos de la banda.



Estreno exclusivo 25, 26 y 27 de noviembre. Solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/JUXv4DoVjA — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) October 14, 2021

Hace un mes, la cuenta de Twitter de Disney+ Latinoamérica había revelado el poster oficial de esta serie, que promete mostrar un lado más unido de la banda conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, pues se decía que en la temporada de producción de Let it Be, los problemas y las discusiones entre los integrantes comenzaban a ser el pan de cada día.

Además, incluirá el último concierto que hizo The Beatles en Savile Row, Londres, lo cual vuelve más entrañable y especial esta producción. Para su realización, Jackson estuvo tres años revisando, restaurando y editando las imágenes; tuvo la colaboración de Paul McCartney, Ringo Starr y las viudas de John Lennon (Yoko Ono) y George Harrison (Olivia Harrison).

¿Cuándo se estrena ‘Get Back’?

Este material, como los objetos que muestran los espejos de los coches, está más cerca de lo que aparenta: el 25 de noviembre se estrena ‘Get Back’. Al día siguiente, se estrena el segundo capítulo, y un día después el último; es decir, los días 25, 26 y 27 de noviembre podremos disfrutar de esta serie documental.

Disney+ será la plataforma que albergue la producción de Jackson: seis horas de video y material exclusivo de la banda, restaurado y lleno de momentos que te darán una visión diferente de lo que comúnmente se creía sobre la banda de Liverpool.

