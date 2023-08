¿Qué pasó con Mara Wilson, protagonista de ‘Matilda’, después de la película?

¿Continuó viviendo con la Señorita Miel? Tras el estreno de la película de Matilda (1996), la actriz principal Mara Wilson se alejó de la industria de la actuación.

Si creciste a finales de la década de los noventa o inicios de los 2000, es posible que hayas visto en alguna ocasión la cinta de Matilda, que usualmente pasaba en los canales de televisión abierta y trataba sobre una niña con poderes.

A pesar de ser la película por la que es reconocida, tras participar en Matilda, su protagonista decidió alejarse de la actuación.

Mara Wilson en 'Matilda'. (Foto: Matilda)

¿De qué trata ‘Matilda’?

La trama del filme se centra en Matilda, una menor de edad cuya vida se muestra complicada porque ninguno de sus padres le muestra cariño o la entiende. El personaje de Mara Wilson se caracteriza por tener una pasión por los libros y por sus poderes de telekinesis que utiliza para mover ciertos objetos.

Aparte de sus problemas familiares, la protagonista entra a un colegio en el que la directora Agatha Trunchbull, apodada en Latinoamérica como ‘Tronchatoro’, es abusiva con los estudiantes.

'Tronchatoro' y la Señorita Miel de 'Matilda'. (Foto: Matilda)

Tras decidir que no quiere vivir de manera infeliz, Matilda lucha contra la directora ‘Tronchatoro’ para promover un mejor ambiente para ella y sus compañeros. Asimismo, crea una estrecha relación con una maestra, la Señorita Miel, que al final termina por adoptar a la niña con poderes.

En 2023, la plataforma de Netflix estrenó una nueva versión de Matilda basada en el musical de Brodway.

En su película, Matilda defendía a sus compañeros. (Foto: Matilda)

¿Quién es Mara Wilson?

Mara Wilson, cuyo nombre completo es Mara Elizabeth Wilson, es originaria de Los Ángeles, Estados Unidos, y nació en 1987. Desde una edad muy temprana incursionó en la industria del entretenimiento.

Previo a participar en aquella cinta, Wilson debutó con diferentes comerciales y anuncios. Su salto a la fama tomó lugar cuando participó como un personaje secundario en la película Mrs. Doubtfire (1993) en la que compartió créditos con el actor Robin Williams.

Asimismo, participó en otras producciones como A Time to Heal (1994), Miracle on 34th Street (1994), entre otros.

En la actualidad Mara Wilson es una escritora. (Foto: Instagram / @marawilson)

Durante la producción de Matilda, la madre de Mara Wilson, Suzie Wilson, perdió la vida a causa de cáncer de mama.

Tras aquella situación, Danny DeVito dedicó el corte final de la película a la mamá de Wilson.

Después de participar en aquella película, Mara Wilson actuó en Thomas The Tank Engine & Friends (2000); sin embargo, tras aquel filme, la intérprete tomó la decisión de retirarse de la actuación para dedicarse por completo a la escritura.

¿Por qué Mara Wilson dejó la actuación?

Aunque en un principio no reveló las razones de su decisión, en 2015 tuvo una conversación con HuffPost y reveló que padecía de algunos problemas de ansiedad.

“Me preocupaba porque no creía que a nadie más le pasara, La gente me decía que se le quedaba una canción en la cabeza y yo pensaba: ‘¿A ti también se te quedan pensamientos terroríficos en la cabeza?’”, comentó Mara Wilson.

Mara Wilson también asiste a convenciones en donde da su autógrafo. (Foto: Instagram / @marawilson)

Aparte de sus problemas de salud, en conversación con The Guardian, reveló que ser una actriz a una edad muy temprana ocasionó que se expusiera a situaciones desagradables.

“Había gente que me enviaba cartas inapropiadas y publicaba cosas sobre mí en Internet. Cometí el error de buscarme en Google cuando tenía 12 años y vi cosas que no pude evitar... la gente no se da cuenta del peso que tiene hablar constantemente con la prensa cuando eres una niña”, compartió Mara.

Según The Guardian, en la actualidad Mara Wilson se dedica a escribir y hace actuación de voz para algunos audiolibros y para el podcast Welcome to Night Vale. En diferentes ocasiones, aseguró que no le gustaría regresar a la pantalla grande.

También participa en convenciones de cultura pop, como la Comic Con, en la que da firma de autógrafos.