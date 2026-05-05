Tren embiste pipa de combustible en carretera estatal de Querétaro; hay al menos 2 fallecidos

Una pipa cargada y un tren tuvieron un accidente que provocó un fuerte incendio en la carretera estatal de Querétaro.

En Querétaro, un tren embistió a una pipa cargada con combustible, lo que provocó un fuerte incendio y el cierre total de la carretera estatal 100 en los límites entre los municipios de El Marqués y Colón. El accidente dejó por el momento un saldo de dos personas sin vida y una lesionada.

En este trágico accidente también se vio involucrada una camioneta que fue alcanzada por el fuego tras la explosión de la pipa.

El fatal percance se registró minutos antes del mediodía en la carretera estatal 100, a la altura del puente vehicular de Viborillas, en los límites entre los municipios de El Marqués y Colón, en Querétaro.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el conductor del tractocamión con pipa intentó ganar el paso al tren, cuando éste ya estaba muy cerca del cruce ferroviario.

El tren chocó de lleno con la pipa cargada con combustible y tras el impacto, la unidad explotó y comenzó a incendiarse.

Según los reportes, las llamas también alcanzaron a varios vagones del ferrocarril que resultaron consumidos por el fuego.

Asimismo, la explosión alcanzó a una camioneta que estaba cerca del cruce ferroviario y cuyo conductor sí detuvo su marcha al paso del tren.

La explosión provocó una intensa nube de humo que era visible a varios kilómetros a la redonda, lo que generó alarma entre la población civil.

Luego de ser alertados sobre el accidente, corporaciones de seguridad y elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio para atender la emergencia.

Las autoridades ordenaron el cierre total de la circulación de la carretera estatal 100, en la carretera a Bernal y la carretera Tequisquiapan–Aeropuerto. Esto, para salvaguardar a la ciudadanía de cualquier riesgo.

Además, se reportó intensa carga vehicular en el acceso de la autopista 57 hacia la carretera 100, mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en la zona.

Hasta el reporte más reciente, la circulación vehicular se mantiene afectada; las autoridades piden evitar la zona y tomar vías alternas mientras continúan las labores de remoción de lo que dejó la explosión de la pipa cargada con diésel.

Accidente de una pipa que intentó ganarle el paso a un tren dejó un saldo de dos personas sin vida. (PC Querétaro)

En el lugar del incidente se brindó atención a un lesionado de gravedad, quien fue trasladado vía aérea por el CRUM, mientras que de manera oficial se confirmó el fallecimiento de dos personas.

En el lugar del trágico accidente laboran elementos de la Policía Estatal, corporaciones municipales de seguridad y movilidad de El Marqués y Colón, así como Protección Civil estatal y servicios aéreos, quienes continúan con las maniobras para controlar la emergencia y realizar el levantamiento de los cuerpos de las víctimas fatales.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las dos víctimas fatales, ni tampoco han precisado si se trata del chofer de la pipa o los conductores del tren de carga.

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que el siniestro se originó tras el choque entre un tren y la unidad de carga, lo que provocó una fuerte explosión que movilizó a cuerpos de emergencia de distintos municipios.

“Hasta este momento se tiene una persona lesionada y, lamentablemente, dos fallecidos; fue una pipa la que se involucró en el cruce con el tren”, indicó el funcionario.

El secretario de Gobierno dio a conocer que la Fiscalía General de Querétaro tomó conocimiento de los hechos y ha iniciado una investigación para conocer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.