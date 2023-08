Taylor Swift en CDMX: ¿Cómo estará el clima durante sus conciertos en el Foro Sol?

¿Aprovechará para cantar ‘Come In With The Rain’? La cantante Taylor Swift se presentará por primera vez en la Ciudad de México. Sin embargo, algunos de sus seguidores se han cuestionado si lloverá durante los conciertos de The Eras Tour.

A principios de junio, la artista Taylor Swift sorprendió a los ‘swifties’ mexicanos con el anuncio de sus conciertos en tierras ‘chilangas’. Incluso, por la alta demanda, abrió una cuarta fecha para todos los interesados en escuchar sencillos de sus diferentes etapas musicales.

Si eres de los afortunados que irá al evento de Taylor Swift a intercambiar ‘friendship bracelets’, te contamos lo que te podría deparar el clima durante los días de las presentaciones.

Los conciertos de Taylor Swift en México podrían estar acompañados de lluvia. (Foto: Instagram / @taylornation)

¿Cómo estará el clima para los conciertos de Taylor Swift en México?

Desde el inicio de esta semana, la CDMX ha estado experimentado una jornada de lluvias provocada por la actual temporada de huracanes. Esto ha provocado afectaciones en los servicios de transporte, tráfico y hasta en el aeropuerto.

Es por esta razón que los ‘swifties’ se preguntan lo que sucederá con el clima durante el evento de la estadounidense.

De acuerdo con Meteored, un sitio especializado en el pronóstico del clima, es bastante probable que llueva durante los cuatro días que se presentará Taylor Swift en México. Aunque el sitio no especifica la intensidad del diluvio, es recomendable que tomes tus precauciones.

Te recomendamos que acudas al evento con ropa cómoda y abrigadora para cubrirte del frío que produce la lluvia. Entre los objetos que no permiten los conciertos se encuentran los paraguas, es por ello que deberás llevar un impermeable para evitar mojarte.

Taylor Swift visitará por primera vez México este fin de semana. (Foto: Instagram / @taylorswift)

¿A qué hora van a empezar los conciertos de Taylor Swift en México?

Dentro del recinto, también podrás conseguir mercancía oficial de la cantante. Estas son las fechas en las que se presentará Taylor Swift en México:

Jueves 24 de agosto

Viernes 25 de agosto

Sábado 26 de agosto

Domingo 27 de agosto

Taylor Swift dará sus conciertos en el Foro Sol, ubicado dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México. Las puertas del evento se abrirán a partir de las 16:30 horas y el espectáculo tiene previsto iniciar a las 19:20 de la noche.

Debido a que el tráfico tal vez se puede convertir en un tema, se sugiere que llegues con un poco de anticipación al concierto de Taylor Swift para que puedas evitar estar formado por mucho tiempo y conseguir un buen lugar., en caso de que hayas adquirido tu boleto en zona general.