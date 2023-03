Taylor Swift ‘bautiza’ ciudad en EU: Glendale cambiará de nombre a ‘Swift City’ en su honor

Este fin de semana comenzará la gira de Taylor Swift, The Eras Tour, con la que recorrerá inicialmente distintas ciudades de Estados Unidos para promocionar su nuevo álbum Midnights, y la primer ciudad en la que se presente ¿tendrá su nombre?

Tal es el furor que causa Taylor Swift, que una ciudad estadounidense decidió cambiar su nombre en honor a la cantante, que tendrá dos shows ahí.

De Glendale a Swift City

La ciudad de Glendale, Arizona, será la primera en recibir a la cantante de ‘All too well’ en el State Farm Stadium, por lo que decidieron hacer un cambio de nombre; en su lugar, se llamará Swift City.

¡Pero tranquilos! Este cambio, anunciado en primera instancia por el alcalde de Glendale, Jerry Weiers, solo será vigente los próximos 17 y 18 de marzo, mismos días que Taylor arribe a la ciudad de Arizona.

En una conferencia de prensa celebrada este 13 de marzo, Weiers anunció ‘con bombos y platillos’ (además de algunos globos y playeras de colores pastel) el cambio de nombre de Glendale durante dos días, y con un original comunicado, mencionó que esto lo hacían en honor a la cantante de 33 años.

Captura de pantalla del tuit de Jerry Weiers.

¿Qué dice el comunicado del alcalde de Glendale?

Formando un juego de palabras con algunas de las canciones más icónicas de Taylor, Jerry Weiers mencionó la importancia que tiene la artista a nivel mundial, y explicó que la Swift City llega por dos días a Arizona en honor a ella.

“No hay necesidad de calmarse (’You Need to Calm Down’), no tenemos miedo (’Fearless’) de hacer algo inusual para celebrar que los conciertos de Taylor comenzarán aquí. Sabemos muy bien (’All Too Well’) que es una de las artistas más influyentes de su generación y estamos escribiendo nuestra propia historia de amor (’Love Story’) para ella, saludando con mucho estilo (’Style’) a cada Swiftie”, se lee en el texto.

Y no solo eso, también habrá diversos mensajes de binevenida para la cantante alrededor de la ciudad, además de menús especiales en los restaurantes, todo en honor a Taylor Swift.